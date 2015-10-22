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Develi: Çocuklara asit döken saldırgan tespit edildi, şaşıracaksınız!

120 kamerasının olay anında çalışmadığı ileri sürülen Develi'nin avukatı konuştu: Kameralar bozuk diyemeyiz

22 Ekim 2015 11:45

Ünlü kebapçı Develi'nin oyun odasında 3.5 yaşındaki çocuğun üzerine asit döken saldırganla ilgili restoran avukatları, "Yakalandığında çok şaşıracaksınız" dedi. Avukatlar ayrıca restoranda güvenlik zaafiyeti olmadığını savunarak, "Kameraların çalışmadığını söyleyemeyiz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Avukat I.G., cumartesi akşamı arkadaş grubuyla Ataşehir’deki Develi Kebap’a geldi. Genç kadın , 3.5 yaşındaki oğlunu dadısı ile birlikte restoranın oyun odasına gönderdi. İlerleyen saatlerde 35-40 yaşlarında bir erkek restorana girdi. Birinci kattaki oyun odasına yöneldi. Sakin tavırlarla odaya giren saldırgan karton bardaktaki kimyasal sıvıyı çocuğun üzerine döktü. Yere de dökülen sıvıdan başka iki çocuk da etkilendi.

Oyun odasında büyük panik yaşanırken çocuklar hastaneye kaldırıldı. Avukatın oğlunda 3’üncü derece yanık oluşurken, kimyasal madde nedeniyle kıyafetleri parçalanan diğer 2 çocuk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

"Çok şaşıracaksınız?"

 

Develi restoranın avukatı Zekeriya Güngör, meslektaşı Başar Gündüz’le birlikte yaptığı açıklamada saldırganın kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Zekeriya Güngör açıklamasında şöyle dedi:  “Saldırgan kişi tespit edildi. Ancak hâlâ yakalanmadı. Bu işin takipçisiyiz ve şikâyetçiyiz. Bizim güvenlik zafiyetimiz yok. Kameralarımızın çalışmadığını söyleyemeyiz.” Avukat Başar Gündüz de “Aile zaten saldırıyla ilgili bazı şeyleri bildiğinden dolayı, sosyal medyadaki iddialara önem vermemektedir. Saldırgan kişinin kimliği tespit edildi ve öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Somut delillerle kişi tespit edildi” dedi. Öte yandan olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, saldırganın kimliğinin belirlendiği bilgisini doğrulamadı. 

 

Çocuğun iki gözü de tehlikede

 

Vücuduna asit gelen 3.5 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor. Çocuğun iki gözünü de kaybetme riski olduğunu belirten hastane yetkilileri  “Asit nedeniyle iki gözde ve yüzünde yanıklar var. En ciddi yanıklar göz kısmında. Bir ameliyat oldu. Daha sonra kök hücre tedavisi düşünülecek” dedi.

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