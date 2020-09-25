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DEVA Partisi'nden gözaltılara tepki: Olaydan 6 yıl sonra hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduklarını düşünmek abesle iştigal

25 Eylül 2020 12:49

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında yapılan gözaltılara tepki göstererek, "Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, AltanTan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani eylemleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer aldığı 82 isim hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Gözaltılara tepki gösteren Yeneroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, Altan Tan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur. Yargıyı araçsallaştıran siyaset anlayışı adalet duygusunu ezdikçe terör örgütlerini sevindirir. Devlet adaletle yönetilir." ifadelerini kullandı.

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