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Derik Kaymakamlığı'na Torul Kaymakamı Hakan Kafkas atandı

Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün yerine atanan Hakan Kafkas belediye başkanlığı görevini de yürütecek

19 Kasım 2016 00:58

Mardin’de belediyeye kayyım olarak atanmasının ardından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün yerine Gümüşhane'nin Torul Kaymakamı Hakan Kafkas atandı.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, bombalı saldırıda Derik Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek olan Kafkas'ın, kendi talebi doğrultusunda Derik Kaymakamlığına atandığı öğrenildi.

11 Kasım'da Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiş, aralarında Safitürk'ün de bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. Kaymakam Safitürk, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te sevk edilmiş fakat kurtarılamamıştı.

Derik Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüteceği öğrenilen Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

"Talebim doğrultusunda Mardin Derik ilçesine atandım..Teröre İnad Zeytin Projelerine devam... Ruhun Şadolsun Safitürk"

 

Hakan Kafkas kimdir?

 

1982 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Üzümlü de muhtelif okullar da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı Zeytinburnu Vergi Dairesinde Gelir Uzman Yardımcılığı ve Ankara Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığında Vergi Denetmenliği görevlerinde bulundu. 2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Adayı olarak Erzincan iline atandı. Teftiş stajını Konya'da ve Kaymakam Refikliği stajını Bursa'nın Yenişehir İlçesi’nde tamamladıktan sonra Amerika 'da bir yıl süre ile İngilizce eğitimi aldı. 2012 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla tamamlayarak Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine atandı.  19.08.2013 tarihinde 2013/463 sayılı kararname ile  Doğanşar Kaymakamı olarak atanan Hakan Kafkas, 28 Haziran 2015 tarihli İçişleri Bakanlığı’nın Mülki kararnamesiyle 1. Dereceli Gümüşhane ili Torul  ilçesi Kaymakamı olarak atandı. Torul  ilçesi yeni kaymakamı Hakan Kafkas, evli ve bir çocuk babasıdır. 

 

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