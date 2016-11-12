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Yaşam

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Ekşi Sözlük yazarı çıktı

Fatih Safitürk, makamında düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirmişti

12 Kasım 2016 20:31

PKK'nın bombalı saldırısıyla şehit edilen Derik Kaymakamı Fatih Safitürk'ün EkşiSözlük yazarı olduğu ortaya çıktı.

Başka bir yazarın mesajıyla ortaya çıkan durum için, mesajı yazan EkşiSözlük yazarı şunları anlattı:

"kendisi bir sözlük yazarıdır.

bana (bkz: burs veren sözlük yazarları)na yazdığım entry üzerinden ulaşmıştı. çok zor bir dönemimde yardımcı olmuştu bana. onun sayesinde okul ders notlarımı alabiliyordum. ismini banka hesap bilgisinden öğrenmiştim.

çok fazla sohbetimiz olmazdı. sadece teşekkür maillerimde başka bir şeye ihtiyaç duyup duymadığımı, hayatımın nasıl gittiğini sorardı. kendisi hakkında hiçbir konuşmamız olmadı sadece ben ona nasıl olduğunu sorduğumda çok iyiyim derdi o kadar. twitter hesabından da anlaşılıyordu zaten mutlu olduğu.

fatih abim. seni dün haberleri izlerken gördüm. gerekirse ankara'ya sevk edilebileceğini öğrenmiştim. mail attım sana belki cevap verirsin yardımcı olabileceğim bir şey olur umuduyla. cevap veremedin.

 

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