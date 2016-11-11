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Derik Kaymakamı'nın babası: Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır; ben de hazırım!

Derik Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, kaymakamlık binasında düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti

11 Kasım 2016 22:20

Mardin'in Derik ilçesi belediye başkanlığına kayyım olarak atanan ve kendisinin hedef alan bombalı saldırıda yaralanmasının ardından hayatını kaybeden kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, "Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım" dedi.

Baba Safitürk, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada “Oğluyla gurur duyduğunu” dile getirdi.

"Oğlumu şehadete ulaştıranları allah'a havale ediyorum"

Safitürk, "Vatan, uğrunda şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım. Oğlumu şehadete ulaştıranları Allah'a havale ediyorum, vatan sağ olsun. Allah, vatanımıza ve milletimize yardım eylesin. Allah, terörü destekleyenlerin kendi başlarına bela etsin" diye konuştu.

Bu arada, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da hastaneye gelerek, aileye başsağlığı diledi.

Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na dün PKK tarafından el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, ağır yaralanan Kaymakam Safitürk, ambulans helikopterle Gaziantep'e sevk edilmişti.

 

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