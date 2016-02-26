T24 LogoT24 Logo
Gündem

Derik Belediyesi eş başkanları tutuklandı

DBP'li eş başkanlar 4 gün önce gözaltına alınmıştı

26 Şubat 2016 16:54

Mardin'in Derik'te 4 gün önce gözaltına alınan Derik Belediye Eş Başkanları Abdulkerim Erdem ve Sabahat Çetinkaya ile belediye başkan yardımcısı ve bir vatandaş tutuklandı.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Derik ilçesinde 4 gün önce gözaltına alınan ve ‘güvenlik’ gerekçesiyle Mardin'e sevk edilen Derik Belediye Eş Başkanları Abdulkerim Erdem, Sabahat Çetinkaya, Derik Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Murat Özüçalışır, Derik Belediye Meclis üyeleri Yaşar Acabey ve Mustafa Kutlar ile 2 gün önce gözaltına alınan Cebrail Parıltı, SEGBİS sistemiyle Derik savcısına ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından 6 kişi tutuklama talebiyle Derik Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Yine SEGBİS üzerinden alınan ifadelerin ardından belediye Erdem ve Çetinkaya, Özüçalışır ile Cebrail Parıltılı "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.

Meclis üyeleri Acabey ve Kutlar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

mardinderikeş başkantutuklamaörgüt üyeliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24