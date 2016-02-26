Derik Belediyesi eş başkanları tutuklandı

Mardin'in Derik'te 4 gün önce gözaltına alınan Derik Belediye Eş Başkanları Abdulkerim Erdem ve Sabahat Çetinkaya ile belediye başkan yardımcısı ve bir vatandaş tutuklandı.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Derik ilçesinde 4 gün önce gözaltına alınan ve ‘güvenlik’ gerekçesiyle Mardin'e sevk edilen Derik Belediye Eş Başkanları Abdulkerim Erdem, Sabahat Çetinkaya, Derik Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Murat Özüçalışır, Derik Belediye Meclis üyeleri Yaşar Acabey ve Mustafa Kutlar ile 2 gün önce gözaltına alınan Cebrail Parıltı, SEGBİS sistemiyle Derik savcısına ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından 6 kişi tutuklama talebiyle Derik Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Yine SEGBİS üzerinden alınan ifadelerin ardından belediye Erdem ve Çetinkaya, Özüçalışır ile Cebrail Parıltılı "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.

Meclis üyeleri Acabey ve Kutlar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.