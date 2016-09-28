Derik’te yaralanan korucu şehit oldu

Mardin’in Derik ilçesinde grevden dönen asker ve korucuları taşıyan sivil minibüsün geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi ile yaralanan bir köy korcusu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi sayısı 5’e çıktı.

Derik ilçesinde dün yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu 4 geçici köy korcusu ile 2 askerin de yaralandığı bombalı saldırıda yaralanıp Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 45 yaşındaki köy korucusu Nurettin Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde şehit oldu. 7 çocuk babası olan geçici köy korucusu Dinç, yarın Mardin’de düzenlenecek törenden sonra toprağa verileceği öğrenildi. Böylelikle Derik’teki patlamada şehit olan güvenlik görevlisi sayısı 5’e çıktı.