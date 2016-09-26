Mardin ve Şırnak’ta 10 şehit!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Derik Karayolu'na tuzaklanan el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 asker yaralandı. Şırnak’ta PKK’lılar, saat 14.30'da Şırnak-Van karayolundaki kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 6 asker şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı.

Kızıltepe’de 4 güvenlik görevlisi şehit

Kızıltepe - Derik karayolunun Derik ilçe girişindeki Tepedağ Köyü yakınlarında, karayoluna daha önceden PKK’lılar tarafından döşenen patlayıcı, bugün saat 09.20 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 güvenlik görevlisi şehit oldu. 8 askerin de yaralandığı patlamadan sonra bölgeye ambulanslar sevk edilirken, saldırıda yaralanan askerler Derik ile Kızıltepe ilçelerindeki Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Reuters haber ajansının iddiasına göre ise güvenlik kaynakları patlamada 11 askerin yaralandığını bildirdi.

Şırnak’ta 6 şehit

Şırnak’ta PKK’lılar, saat 14.30'da Şırnak-Van karayolundaki kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 6 asker şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı. Saldırının ardından çatışma çıktı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çatışmada 1 PKK’lı öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Diyarbakır Büro Şefi Ferit Aslan’ın saldırıya ilişkin aktardığı bilgiler şöyle:

“Çatışmanın ne zaman başladığı konusunda çelişkili bilgiler var. Yol güvenliğini sağlayan bir askeri time roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleniyor. 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bilgisi var. Operasyon ve çatışmanın sürdüğü bilgileri var. Resmi makamlara ulaşmak hiç mümkün değil. 14 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Şırnak merkezde zaten şu anda hiçbir sivil yaşamıyor. Çok fazla detaylara ulaşmak mümkün değil. Askeri kaynaklardan aldığımız bilgi Uludere yolundaki cezaevi yakınlarında gerçekleşiyor saldırı.”