Bombalı saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Valiliğinde, Mardin'in Derik Kaymakamlığına PKK'lılarca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk (35) için tören düzenlendi. Törenin ardından şehit kaymakam son yolculuğuna uğurlandı. Sarıtürk'ün cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Safıtürk'ün naaşı, dün getirildiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde dua edilip helallik alınmasının ardından Sakarya Valiliğine götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve şehit Safitürk'ün özgeçmişi okundu.

Mardin Valisi Yaman, yaptığı konuşmada, meslek hayatındaki en zor konuşmalardan birini yaptığını söyledi.

Şehit Safıtürk'ün değerli ve çok çalışkan biri olduğunu belirten Yaman, "Yakışır bir şekilde hem kaymakamlık hem de belediye başkanlığını yürütüyordu. Herkesle beraberdi. Derik son 1 ay içerisinde çok büyük bir mesafe katetti. Terörle mücadelede en başta gelen meslektaşlarımızdan bir tanesiydi. PKK ile mücadelede çok önemli çalışmalar yapıyordu." dedi.

Safitürk'ün makamında PKK'nın menfur saldırısı sonucu şehit olduğunu anımsatan Yaman, "En kısa zamanda Fatih kardeşimin katillerinin bulunacağına söz veriyorum ve siz aziz milletimize baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bu sırada tabuta sarılan şehidin eşi Ayşegül Safitürk, "Aşkım sana şehitlik çok yakıştı. Bir kaymakam şehit olacaktı, o sen olmalıydın aşkım. Biliyordum en önde gittin aşkım. Şehit kaymakamım Allah senden razı olsun. Anneciğim göreceğiz, o bizimle, o bizi görüyor bebeğim. O bize şan, şeref bıraktı anneciğim. Bir insan 'Beni kırdı, beni incitti' diyemez. Biri gelsin, vallahi de billahi de yok." diyerek ağıt yaktı.

Safitürk'ün naaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından cenaze namazının kılınacağı Kalaycı Merkez Camisi'ne doğru yola çıkarıldı.

Erdoğan'dan idam mesajı

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için, "Kısa bir süre önce Külliye'de kendisiyle tanıştığımız bir kardeşimizdi" dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: "Bir defa şunu çok açık söylemek istiyorum. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Bu topraklardan hep şuheda fışkırdı. Bu topraklar için bu millet çok şehit verdi.

Bu adiler, bu alçaklar zannediyorlar ki Kandil'de, şurada burada yaptıkları suikastlarla bir yere varacaklar. Varamayacaklar. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız."

İdam cezası ile ilgili mesajlar da veren Erdoğan, "George şöyle demiş, Hans şöyle demiş bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş o ilgilendiriyor" dedi.