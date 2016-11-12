Derik kaymakamını şehit eden patlayıcı, kaymakamlık çalışanının kardeşi tarafından yerleştirilmiş!

Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Fatih Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, patlayıcının Safitürk ilçe dışındayken makam odasına kaymakamlıkta çalışan bir kişinin kardeşi tarafından yerleştirildiğini tespit etti.

Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Kaymakam Safitürk için Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehit kaymakamın Konya’da öğretmenlik yapan eşi Ayşegül Safitürk, törende oğlu Eren ile cenazenin yanına giderek, “Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim” dedi. Buradaki törenin ardından cenaze Sakarya’nın Geyve İlçesi’ne gönderildi.

"Evlat acısı kolay değil"

Baba Asım Safitürk ise oğlunu en son Kurban Bayramı’nda gördüğünü belirterek, “Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır. Oğlumu şehadete ulaştıranları Allah’a havale ediyorum, vatan sağ olsun. Evlat acısı kolay değil. Evlat acısını tadanlar bilir ama teselli olduğum bir taraf var. Vatan için şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Allah, terörü destekleyenlerin kendi başlarına bela etsin” diye konuştu.

Safitürk’ün şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma ise derinleşti. Derik Kaymakamı Safitürk’ün saldırıdan 3 gün önce İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere kayyum olarak atanan mülki idare amirleri ile ilgili toplantısına katılmak için Ankara’ya gittiği ve patlamanın olduğu gün dönüp göreve başladığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri, saldırının nasıl gerçekleştiğini de tespit etti. Emniyet birimlerine göre, patlayıcı önceden makam odasına konuldu. Perşembe günü sabah makamına giden Safitürk masasına oturduktan kısa süre sonra da patlayıcı teröristler tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı.

Saldırının plastik patlayıcı ile yapıldığının belirlendiği ve bombanın kaymakamlıkta çalışan bir memurun kardeşi tarafından konulduğu üzerinde durulduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında kaymakamlık çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 30 şüpheli gözaltına alındı.

Patlamada hafif yaralananların da ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Saldırının ardından gözaltına alınanlardan 2 kişininse serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıyı, PKK’nın şehir örgütlenmesi YPS üstlendi.