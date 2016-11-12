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Derik Kaymakamı'nı şehit eden 2 PKK'lı yakalandı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi

12 Kasım 2016 18:28

Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Fatih Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lı bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri dün gece aldıkları istihbarı bilgiler doğrultusunda PKK’nın dağ kadrosunda olduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda PKK'lılar saklandıkları evde silahları ile birlikte yakalandı. Yakalanan PKK'lıların Kaymakam Safitürk’ün saldırısını düzenleyen kişiler olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve operasyonlar aralıksız devam ediyor. 

 

Ne Olmuştu?

 

10 Kasım günü PKK'lıların Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk'ün masasının altına yerleştirdikleri bidon içerisinde plastik el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Kaymakam Safitürk ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından ilçede düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan teröristler sorgulanmak üzere Mardin İl EmniyetMüdürlüğü'ne getirilirken, olay ile ilgili çok yönlü olarak sorgulamanın devam ettiği belirtildi.

 

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Fatih SarıtürkDerik KaymakamısaldırıPKK

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