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"Derik Kaymakamı'nın cenazesine katılan müdür, bombalı saldırıyı organize etti; şef bombayı koydu!"

Şefin kardeşi Diyarbakır'da 3 ton patlayıcının bulunduğu araçta yakalanmıştı

15 Kasım 2016 11:49

Mardin'de PKK mensuplarınca gerçekleştirilen ve Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıda makam odasına tuzaklanan patlayıcıyı kaymakamlık görevlilerinin yerleştirdiği öne sürüldü. İstanbul'dan geldiği belirtilen paketten bombayı çıkaran Yazı İşleri Şefi Ş.M.'nin, Kaymakam Safitürk'ün odasına girip bombayı yerleştirdiği iddia edildi. Şehit olan Safitürk'ün cenazesine de katılan Derik Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü T.E'nin de saldırıyı organize ettiği iddia edildi.

PKK'lılarca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Kaymakam Safitürk'ün şehit olmasıyla sonuçlanan saldırının ardından Mardin ve Derik Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma sürüyor. Milliyet'te yer alan habere göre, soruşturma  kapsamında güvenlik güçlerince ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında kaymakamlık çalışanlarının da yer aldığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'dan gönderilmiş 

Şüphelilerin sorgusundaki ifadelerine göre, Derik Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü T.E'nin yeğeni olan Yazı İşleri Şefi Ş.M, kaymakamlık görevlileri F.B, N.E, Z.D ve Z.E'nin bulunduğu sırada, "Kargoyla bomba geleceğini, 10 Kasım  günü kaymakam beyin odasında patlatacaklarını" söyledi. Ardından 8 Kasım'da Ş.M, kimliğini verdiği personel aracılığıyla kargoyu kaymakamlığa getirtti. Paketten bombayı çıkaran Ş.M, odaya birilerinin gelmesini önlemek amacıyla tuvaletin yanında beklettiği görevliye, içeriye kimseyi aldırmaması talimatını verdikten sonra Kaymakam Safitürk'ün odasına girip bombayı yerleştirdi. Ş.M, daha sonra söz konusu görevlilerle bir araya gelip patlamanın  ardından evlerine gitmelerini söyledi, olayın ardından konuşan olursa öldürmekle  tehdit etti.

Şüpheliler sorgularında, olay günü Yazı İşleri Müdürü T.E'nin Derik Belediyesi Zabıta Amiri V.E'ye bir kağıt içerisinde kumandaya benzer bir şey verdiğini gördüklerini, ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Sakarya'da cenaze törenine katılmış 

Bunun üzerine soruşturma kapsamında Derik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü T.E.'nin hakkında yakalama kararı verildi. Ancak, şehit Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'daki cenaze namazına katılan ve gözyaşları döken T.E'nin burada gözaltına alınması durumunda toplumsal olayların yaşanabileceği değerlendirilmesi üzerine, T.E. takibe alınarak İstanbul'da gözaltına alındı.

Kardeşi soyadını değiştirmiş 

Soruşturmada, bombayı odaya yerleştirdiği öne sürülen Yazı İşleri Şefi Ş.M'nin Diyarbakır'da 3 ton patlayıcının bulunduğu araçta yakalanan PKK'lı olduğu belirtilen Ozan Çelik'in kardeşi olduğu, bu nedenle soy ismini değiştirdiği bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada elde edilen deliller sonucu, makam odasına tuzaklanan patlayıcının uzaktan kumandayla kaymakamlık  binasının içinden infilak ettirildiği belirlendi.

Validen açıklama geldi

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik ilçesinde düzenlenen ve Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıyla ile ilgili konuştu. Vali Yaman, Safitürk için Mardin merkez Fuat Yağcı Camii'nde okutulan mevlitte, şehit Kaymakam'ın son 1,5 aydır belediye başkanlığı görevini de yürütmeye başladığını belirterek "Devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız kendisine bu gayretli çalışmalarından dolayı belediye başkanlığını kaymakam beyin yapmasını arzu ettiler. Takip ettiğiniz, Derik'te çok güzel hizmetler yapıyordu ve yaptı. Yeri geldi çocukların ağabeyi oldu, yeri geldi kardeşi oldu, yeri geldi bir dostu oldu. Tabii yapmış olduğu başarılı hizmetler, terör örgütünün Kaymakamımıza karşı hasmını ortaya çıkarmış oldu. Ve terör örgütü bildiğiniz gibi 10 Kasım günü 10 Kasım törenlerinden sonra kendisi makamındayken menfur bir saldırı sonucunda değerli kardeşimiz şehit olmuştur. Herkesin gönlünde taht kurmuştu. İnşallah bütün milletimiz de bu şekilde hatırlayacak. Tabii bunun bilinmesini arzu ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Şehit kardeşimizin failleri çok kısa bir süre içinde yakalandılar. Devlet hiçbir vatandaşımıza huzursuzluk çıkaran canilerin peşini bırakmayacaktır. Terör örgütlerine en ağır bir şekilde hak ettikleri cevap veriyor. Bu alanda devletimizin terörle mücadelesi son derece başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi.

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