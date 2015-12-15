Derbinin ardından Galatasaray taraftarlarından protesto

Spor Tot Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar Florya Tesisleri'ne giderek takımı ve yönetimi protesto etti. Taraftar grubu UltrAslan da internet sitesinden yayınladığı bir bildiriyle yönetimi istifaya davet etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, yaklaşık 250 Galatasaray taraftarı, Florya'daki tesislere gelerek takımı ve yönetimi ve protesto etti. Çevik Kuvvet ekibinin de hazır bulunduğu Florya'da gazeteciler, taraftarların tepkisi sonrası tesisin içine sığındı.

2-1'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Florya'da toplanan Galatasaray taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı. Olayların çıkması ihtimaline karşı polis güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Galatasaray taraftarı ile gazeteciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylara polis müdahale ederek ederek, olayların büyümesini önledi.

UltrAslan: Yönetim istifa!

Ligin 15. haftasında zirvenin 9 puan gerisinde gelen Galatasaray'da UltrAslan, Dursun Özbek ve yönetimini istifa davet etti!



Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan, Beşiktaş yenilgisi sonrasında yönetimi istifaya çağırdı! Grup internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Mayıs ayı sonunda göreve gelen Dursun Özbek ve yönetimi, ilk günden bu yana imza attığı skandal işlerle bugün itibarıyla sabır sınırlarını delip geçmiştir” dedi.