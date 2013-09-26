Derbide sahaya giren holiganlardan 9'u stada girme yasaklı çıktı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan olaylı derbinin ardından gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan taraftarlardan 9'unun daha önceden 'stada girme yasağı' aldığı, birinin yasağının halen devam ettiği ortaya çıktı.

Hafta sonu oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 29 kişiden 27’si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen iki kişinin ise üniversite öğrencisi olduğu açıklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Aksoyer’in haberine göre, gözaltındaki taraftarlardan 9'u hakkında daha önceden Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldığı bir taraftarın spor müsabakalarına 1 yıl girmeme cezasının halen devam ettiği belirtildi.

27 kişi neden bırakıldı?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan kişilerin Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlamasıyla haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Bu suç için kanunda 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası istendiği için savcılığın şüphelileri mahkemeye sevk etmeden serbest bıraktığı öğrenildi. Bu kişiler hakkında savcılığın daha sonra hazırlayacağı iddianame ile spor yasasına muhalefet suçundan dava açılmasını istemesi bekleniyor.

2 kişi neden adliyeye gönderildi

Öte yandan savcılığın iki kişiyi savcılığa getirmesinin nedeni ise Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarının yanı sıra, polise mukavemet ve kamu malına zarar vermek suçlarından haklarında işlem yapılması olarak açıklandı. Üniversite öğrencileri M.E. ile T.K.'nın incelenen görüntülerde ellerindeki sandalyelerle özel güvenlik görevlileri ve polise mukavemet ederken görüldüklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Men edilen taraftar sayısı 96 oldu

Öte yandan savcılık gözaltına alınan 29 kişiye de tedbiren 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girmeme cezası verdi. Daha önce gözaltına alınan 67 kişiye de aynı tedbir uygulanmıştı. Böylece şu ana kadar 1 yıl spor müsabakalarından men edilen taraftar sayısı 96 oldu.

Taraftar profilleri ortaya çıktı

Polis soruşturma kapsamında gözaltına alınanların taraftar profilini de ortaya çıkardı. Gözaltına alınan taraftarların bazılarının Çarşı Grubu'na bağlı olduğunu söylediği, bazılarının da Deplasman Kartalları ya da Asya Kartalları'ndan olduklarını söyledikleri öğrenildi. Bazı taraftarlar ise hiçbir gruba bağlı olmadan maça geldiklerini belirtti.

Poliste ifade veren şüphelilerin türlü bahaneler uydurdukları öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde "Kavgayı ayırmak için sahaya girdik", "Tribünde kargaşa çıktı. Bu yüzden aşağı indik" gibi ibareler kullandı.

Aralarında maça kaçak giren yok

Yapılan incelemede gözaltına alınan şüpheliler arasında maça kaçak giren bulunmadığı öğrenildi. Bazı taraftarların kombine kartla, bazılarının başkasına ait kombine kartla, ya da biletle içeri girdikleri anlaşıldı.

9 kişi hakkında işlem yapılmış

Yapılan araştırmada gözaltına alınan 29 taraftardan 9'u hakkında daha önceden Sporda şiddet ve düzensizliği önleme kanuna muhalefet suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerden 8'sinin cezasını tamamlandığı, birinin ise cezasının sürdüğü öğrenildi. Cezası devam eden taraftarın geçtiğimiz sezon Mersinspor-Beşiktaş maçında ceza aldığı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma kapsamında görüntü incelemesinin sürdüğünü önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar olabileceğini söylediler.