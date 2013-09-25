Olaylı derbideki günübirlikçi özel güvenlikler 30 lira almış

Derbi maçı sonrası yaşanan olayların ardından ‘güvenlik’ skandalı ortaya çıktı. Sektör temsilcileri, “Hiçbir şirketin maça gönderecek 1000-1500 kişilik elemanı yok. Yoldan geçeni 30 liraya maçta görevlendiriyorlar. Bu işi TFF üstlenmeli. Bir maçta en az 10 farklı şirket görev almalı” dedi.

Beşiktaş-Galatasaray maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaşanan olaylar ‘stat güvenliği’ konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Dün bazı internet sitelerinde de yer alan “Günübirlikçi güvenlikçiler” haberlerine ilişkin yapılan araştırmaya göre, maç­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik per­so­nel­le­ri­nin yüz­de 95’inin gü­nü­bir­lik ele­man­lar ol­du­ğu­ ve 30 lira karşılığında maçlarda görevlendirildiği ortaya çıktı.

TFF tarafından olmalı

Ceyhun Kuburlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, sektör temsilcileri stat güvenliğinin kulüpler tarafından değil Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sağlanması gerektiğinin altını çizerken, “Hiçbir şirketin sadece bir maç için 1000-1500 kişilik ekibi yoktur. Maç günü dışarıdan bulunan elamanlara 30 lira karşılığında görev veriliyor. Bu da güvenlik açığının oluşmasına neden oluyor. Bir maçta en az 10 farklı güvenlik şirketi hizmet vermeli. Bunu da TFF’nin belirlediği şirketler yapmalı” yorumunu yaptı.

Güvenlikçi havuzu

Süper Lig maçlarının güvenlik işini TFF’nin organize etmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Özel Güvenlik Sektör Meclis Başkanı Hasan Özer, şöyle konuştu:

“Kulüpler sezon öncesi özel güvenlik şirketleriyle anlaşıyor. Ancak bu şirketlerin maçlar için yeterli personeli bulunmuyor. Maç günü geldiğinde güvenlik işiyle alakalı olmayanlara statlarda görev veriliyor. Ayrıca bir çok kulüp yöneticisi maçlara biletsiz seyirci alıyor. Telefonla arayarak ‘kale arkasına 500 kişi geliyor’ diyorlar. Hiç bir güvenlik şirketi yöneticiden gelen telefona kayıtsız kalamaz. Çünkü parayı onlar veriyor. Eğer bu işi TFF yaparsa bir güvenlik havuzu oluşturulabilir. 10 farklı şirket gerçek güvenlik elemanlarıyla maçlarda hizmet verir. Hiçbir yöneticinin telefonuna itibar edilmez.”

Kulüplere maliyeti en az 100 bin lira

Bu işin kulüplere maliyetinin güvenlikçi başına 80-100 lira arasında değiştiğini kaydeden Hasan Özer, 1000 kişilik bir maçta kulübe maliyetinin en az 100 bin lirayı bulduğunu söyledi. Özer, “Ancak bir çok kulüp şirketlere parasını zamanında ödemiyor. Bu nedenle güvenlik şirketleri batma noktasına geliyor. Bu işi iyi yapan şirketler kulüplerle çalışmak istemiyor. Sonuç olarak da stat güvenliği tam anlamıyla sağlanamıyor. Her maçın güvenlik derecesi farklıdır. Bu iş yurtdışında sistemli bir şekilde yapılıyor. İlgili federasyon maçlarda görev alacak güvenlik şirketlerini kendisi belirliyor. Bu güvenlikçiler arasında raporlama uzmanları da yer alıyor. Maç sonu verdikleri raporlar doğrultusunda kulüplere ciddi cezalar verilebiliyor. Kulüpler de artık bu işi yapmak istemiyor. Olaylı derbide güvenlik görevlilerine saldırıldığını gördük. ‘Güvenlikçi kaçar mı’ deniliyor. Polis bile kaçıyor. Kimsenin orada can güvenliği yoktu” yorumunu yaptı.