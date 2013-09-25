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Spor

Olaylı derbi için gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi

Tatil edilen Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olaylara karıştığı tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı

25 Eylül 2013 23:40


Beşiktaş-Galatasaray maçında çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.

Tatil edilen Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olaylara karıştığı tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki olaylı derbi sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarını incelemeye almıştı. 28 kamera görüntüsünün yanı sıra yayıncı kuruluşun görüntüleri

izlendi. Olaylara karışan kişiler tespit edildi. Polis bugün 30 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda taraftarın karıştığı olaylarla ilgili gözaltı sayısının artacağı ifade ediliyor. Derbi günü taşkınlık çıkardığı ve biletsiz içeri girmeye çalıştığı gerekçesiyle 67 kişi gözaltına alınmış, sorgulanan şahıslar savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Olaylar nedeniyle Pazar günü de 67 kişi gözaltına alınmış, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle ifadeleri alınmıştı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi.

 

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