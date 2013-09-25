İçişleri Bakanı Muammer Güler, Beşiktaş- Galatsaray karşılşamasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunuyor. Güler: "Sahaya giren 40 kişi kameralar tarafından tespit edildi, 20 kişi gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in konuşmasının satır başları şöyle:

Derbide yaşanan olayın hemen akabinde geniş bir çalışma yürüttük. Asıl sahaya giren ve kameralarla tespit edilen şahıslar üzerinde çalışmamız büyük bir titizlikle yürütüyor.

40’ın üzerine kişiyi tespit ettik. Hem adli yönden hapis cezasının hem para cezasının hem de müsabakadan men cezasının gündemde olduğunu belirtmek isterim. Saha içlerine yüksek çözünürlüklü daha fazla kamera koyulması gerekiyor.

Müsabakaya girmeme cezası alanların daha kapıdayken yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek caydırıcılık sağlanması gerekiyor. Kapıların ve turnikelerin fiziki emniyetinin temin edilmesi gerekiyor.

Özel güvenlik açısından da bazı sıkıntılar bize intikal edildi. 6222 sayılı kanunda öngörülen yasaklamalara riayete etmeyenler bunun müeyyideleriyle muhatap olacaktır.

Statlarda polisin görevlendirilmesidir bir diğer konu. Koruma memurluğu ile ilgili bir düzenleme yaptık. Koruma memurları da emniyet mensubu sayılacak.

UEFA ve FIFA kriterlerinde özel güvenliklerin bulunması yönünde bazı kayıtlar var. Özel güvenlikler ne alıyorsa emniyet görevlilerine de bu miktarın verilmesini İçişleri bakanı olarak biz şart koşacağız.

Roketli saldırılar

Bugüne kadar DHKP-C’nin yaptığı 11 eylemin tüm failleri için işlem yapıldı.

Belediyelerdeki yolsuzluk

Partisi hangisi olursa olsun. Yapılan yanlış işlere yönelik gereken işlemleri yapıyoruz. Yargı bağımsızlığı çerçevesinde gereken her şey yapılıyor.