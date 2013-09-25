T24 LogoT24 Logo
Politika

Güler: Sahaya giren 40 kişi kameralar tarafından tespit edildi

İçişleri Bakanı Güler, Beşiktaş-Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili şu anda 20 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı

25 Eylül 2013 21:35

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Beşiktaş- Galatsaray  karşılşamasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunuyor. Güler: "Sahaya giren 40 kişi kameralar tarafından tespit edildi, 20 kişi gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in konuşmasının satır başları şöyle:

Derbide yaşanan olayın hemen akabinde geniş bir çalışma yürüttük. Asıl sahaya giren ve kameralarla tespit edilen şahıslar üzerinde çalışmamız büyük bir titizlikle yürütüyor.

40’ın üzerine kişiyi tespit ettik. Hem adli yönden hapis cezasının hem para cezasının hem de müsabakadan men cezasının gündemde olduğunu belirtmek isterim. Saha içlerine yüksek çözünürlüklü daha fazla kamera koyulması gerekiyor.

Müsabakaya girmeme cezası alanların daha kapıdayken yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek caydırıcılık sağlanması gerekiyor. Kapıların ve turnikelerin fiziki emniyetinin temin edilmesi gerekiyor.

Özel güvenlik açısından da bazı sıkıntılar bize intikal edildi.  6222 sayılı kanunda öngörülen yasaklamalara riayete etmeyenler bunun müeyyideleriyle muhatap olacaktır.

Statlarda polisin görevlendirilmesidir bir diğer konu. Koruma memurluğu ile ilgili bir düzenleme yaptık. Koruma memurları da emniyet mensubu sayılacak.

UEFA ve FIFA kriterlerinde özel güvenliklerin bulunması yönünde bazı kayıtlar var. Özel güvenlikler ne alıyorsa emniyet görevlilerine de bu miktarın verilmesini İçişleri bakanı olarak biz şart koşacağız.

 

Roketli saldırılar

 

Bugüne kadar DHKP-C’nin yaptığı 11 eylemin tüm failleri için işlem yapıldı.

 

Belediyelerdeki yolsuzluk

 

Partisi hangisi olursa olsun. Yapılan yanlış işlere yönelik gereken işlemleri yapıyoruz. Yargı bağımsızlığı çerçevesinde gereken her şey yapılıyor.

 

ETİKETLER

muammer güler

İlgili Haberler

Olaylı derbideki günübirlikçi özel güvenlikler 30 lira almış

Maç­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik per­so­nel­le­ri­nin yüz­de 95’inin gü­nü­bir­lik ele­man­lar ol­du­ğu­ ve 30 lira karşılığında maçlarda görevlendirildiği ortaya çıktı

Olaylı derbi için 20 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24