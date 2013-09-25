Olaylı derbi için 20 kişi gözaltına alındı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, siyah beyazlı taraftarların sahaya girmesi ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Olaylarla ilgili bugün 15 kişi gözaltına alındı. ntvmsnbc.com ise gözaltı sayısını 20 olarak verdi.

Olaylar nedeniyle Pazar günü de 67 kişi gözaltına alınmış, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle ifadeleri alınmıştı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi.