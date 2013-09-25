T24 LogoT24 Logo
Spor

Olaylı derbi için 20 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

25 Eylül 2013 20:09

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, siyah beyazlı taraftarların sahaya girmesi ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Olaylarla ilgili bugün 15 kişi gözaltına alındı. ntvmsnbc.com ise gözaltı sayısını 20 olarak verdi.

Olaylar nedeniyle Pazar günü de 67 kişi gözaltına alınmış, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle ifadeleri alınmıştı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi.

ETİKETLER

beşiktaşgalatasarayderbiolaygözaltı

İlgili Haberler

Derbide gözaltına alınan 67 kişi 1 yıl stadlara giremeyecek!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözaltına alınan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi

Olaylı derbideki günübirlikçi özel güvenlikler 30 lira almış

Maç­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik per­so­nel­le­ri­nin yüz­de 95’inin gü­nü­bir­lik ele­man­lar ol­du­ğu­ ve 30 lira karşılığında maçlarda görevlendirildiği ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24