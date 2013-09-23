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Spor

Derbide gözaltına alınan 67 kişi 1 yıl stadlara giremeyecek!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözaltına alınan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi

23 Eylül 2013 18:22

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözaltına alınan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan bir Beşiktaş taraftarı "Hakem bizi isyan ettirdi. Sahaya atlamak zorunda kaldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Atatürk  Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında  siyah-beyazlı taraftarların sahaya inmesi üzerine maç, hakem tarafından tatil edildi.

Sahaya inen taraftarlardan 67'si, emniyet güçleri tarafından gözaltına  alınarak Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınanların  6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle ifadeleri alındı. İfadeleri alınan toplam 67 taraftarın tamamı serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi.

Bir taraftar polis merkezinin önünde gözaltına alınan arkadaşını bekleyen bir Beşiktaş taraftarı olayı şöyle anlattı:

"Beşiktaş tribünlerinde 100-150 kişilik bir grup vardı. Zaten gerginlik yaratmaya çalışan bir gruptu. Onlar son dakikada ortamın gerilmesiyle birlikte sahaya girdiler. Onlar sahaya girince taraftarlar onlara tepki göstermeye başladı. Bununla birlikte olaylar peşi sıra gelmeye başladı zaten. Bu olayı gerçek Beşiktaş taraftarının yaptığını düşünmüyorum" dedi.

Gözaltına alınan bir Beşiktaş taraftarı ise, "Herzamanki gibi hakemler isyan ettirdi bizi. Yapacak bir şey yok. Sahaya atlamak zorunda kaldık. Atladık " dedi.

 

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