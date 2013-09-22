Taraftarlar sahaya indi, maç tatil edildi, 60 gözaltı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçının son dakikalarında olaylar çıktı. Maçın uzatma anlarında Melo'nun kırmızı kart görmesinin ardından saha bir anda karıştı ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı sahaya girdi. İki takım oyuncuları ve hakemler soyunma odasına giderken maç tamamlanamadı. Polis ise sahaya giren taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Çokan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 60 taraftarın gözaltına alındığı bildirildi.

Dev derbinin son anlarında Beşiktaş taraftarı sahaya indi, maç durdu. Son dakikalarda görenlerin gözlerine inanamadığı olaylar yaşandı. Bir futbol şöleni yaşanırken, maçın uzatma dakikalarında Melo kırmızı kart gördü. Melo sahadan çıkarken tribünlere formasını çıkartıp gösterince olaylar çıktı. Önce birkaç kişi ile başlayan olaylar binlerce kişiye yayıldı.

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle devam eden maçın 90+2. dakikasında Felipe Melo'nun kırmızı kart görmesinin ardından, tribünler bir anda hareketlendi.

Kale arkasında bulunan bir grup siyah-beyazlı taraftar, sahaya girmeye çalıştı. Bunun üzerine daha önce 4 dakika uzatma veren hakem Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolcularla soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı futbolcular ise sahada kaldı. Beşiktaşlı futbolcuların da bir süre sonra soyunma odasına girişiyle birlikte tribünler yeniden hareketlendi.

Bu kez doğu tribününden sahaya inen taraftarlar, ellerindeki sandalyelerle "Her yer Taksim her yer direniş" diye bağırarak, güvenlik güçlerinin üstüne yürüdü.

Polislere sandalye atan taraftarlar, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından tartan piste çekildi. Güvenlik güçleri sahanın ortasında toplanırken, taraftarlar tartan pistten yabancı maddeler atmaya devam etti.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in, uzatma dakikalarında hakem Fırat Aydınus tarafından soyunma odasına gönderildiği öğrenildi.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol'da "Siz az önce muhabir ile konuşurken ben de buradan bir TFF yetkilisi ile konuştum. Maç tatil olmuş" dedi.