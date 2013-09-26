Spor Bakanı: Derbide sahaya girenler maalesef tutuklanmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Derbide gözaltına alınanlar maalesef tutuklanmadı. Sportif amaçla sahaya girmediler. Cezasız kalmaları düşünülemez" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, pazar günü oynanan olaylı Beşiktaş-Galatasaray maçı ile ilgili soruları yanıtladı.

Kılıç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türk futbolunun vermesi gereken fotoğraf bu değildi. Dünyadaki en sert kanunlardan bir tanesi 6222 sayılı kanun ama bir kanunun istenen neticeyi verebilmesi aynı zamanda uygulayıcıların iradesiyle de paralel. Gözaltına alınanlar maalesef tutuklanmadı. Adliyenin takdiri nedir bunu bilemiyorum. Eğer tutuklanmaları için başka bir düzenleme yapılması gerekiyorsa, o düzenlemenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını öğrenmek arzusundayız. Gerekirse bununla da ilgili adımlar atabiliriz. Sahayı işgal edenler sportif amaçla sahaya girmediler. Cezasız kalmaları düşünülemez. Tribünlere siyasi slogan girmemeli. Peşinen bazı taraftar gruplarının mahkum edilmesi gibi bir açıklamamız, irade beyanımız olmadı. Grup olarak değil, kişiler bazında suçlular belirlenecek ve onlar üzerinden 6222 sayılı kanunun cezai hükümleri uygulanacak.

Olimpiyat Stadı'nda 6 kapı kırıldı, bilet okuma cihazları kırıldı. Polis, sorumluluk alanı olmadığı halde görev aldı. Polis kontrolünün olduğu noktalarda biletsiz seyirci girmedi. Savcılık soruşturmayı yürütüyor. Suç işleyenle masum seyircileri ayırmak lazım. Topyekün 76 bin seyirciyi suçlu göstermek doğru değil. Beşiktaş Kulübü’nün de suç duyurusu var."