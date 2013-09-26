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Spor

Derbide sahaya girenlerin cezası belli oldu; 1 yıl müsabakalardan men

Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 29 kişiden 27 kişi emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı

26 Eylül 2013 12:10

Olaylı geçen Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya girenler gözaltına alınmıştı. Sorgulamaya alınan  29 kişiden 27'si emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 27 kişiye 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi. Bu kişiler bir yıl boyunca spor müsabakalarının yapıldığı alanlara giremeyecek.

Polis, olaylara karışanların tespitine yönelik kamera kayıtlarını inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntülerde taşkınlık yaptıkları tespit edilenlerin önce kimlik tespiti yapılıyor.

Ardından bu görüntülerin ulaştırıldığı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıyor.


27 kişi serbest


Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 29 kişiden 27 kişi emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.


1 yıl men cezası


2 kişinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Serbest bırakılan 27 kişiye 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

Bu kişiler bir yıl boyunca spor müsabakalarının yapıldığı alanlara giremeyecek.


67 kişiye 1 yıl men

 


Olaylar nedeniyle Pazar günü de 67 kişi gözaltına alınmış, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle ifadeleri alınmıştı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi.

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