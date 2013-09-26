Olaylı derbide sahaya giren taraftarlar böyle tespit edildi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Olaylara karışan taraftarların kimlikleri Görüntü İzleme Merkezi'nde günlerce süren çalışmalarla tespit edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, siyah beyazlı taraftarların sahaya girmesi ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı.
Sahaya girerek olaylara karıştıkları iddiasıyla 30 kişi, gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
Polis, olaylara karışanların tespitine yönelik kamera kayıtlarını inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntülerde taşkınlık yaptıkları tespit edilenlerin önce kimlik tespiti yapılıyor.
Ardından bu görüntülerin ulaştırıldığı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
67 kişiye bir yıl men
Olaylar nedeniyle Pazar günü de 67 kişi gözaltına alınmış, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle ifadeleri alınmıştı.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan 67 kişiye 1 yıl maçlardan men cezası verildi.