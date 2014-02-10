T24 LogoT24 Logo
Gündem

Der Spiegel: Alman istihbaratı Paris cinayetlerini MİT'in işlediğine ikna oldu

Alman Der Spiegel dergisi, Alman güvenlik birimlerinin, MİT'in Paris'te 3 Kürt kadının öldürüldüğü cinayetlerle bağlantısı olduğuna dair şüpheleri bulunduğunu ileri sürdü

10 Şubat 2014 11:09

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Alman güvenlik birimlerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Paris'te üç PKK'lı kadının öldürüldüğü cinayetlerle bağlantısı olduğuna ikna olduğunu yazdı.

Der Spiegel dergisinin haberinde, Alman istihbaratının Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesinin MİT tarafından gerçekleştirildiğine 'ikna olduğu' yazıldı. Bu nedenle MİT'le işbirliğinin sınırlandırıldığı iddia edildi. Deutsche Welle’nin Türkçe servisinin yarın piyasaya çıkacak dergiye dayanarak yaptığı habere göre Ocak ayında internette dolaşıma sokulan ve infazların MİT’in bilgisi dâhilinde gerçekleştiğini öne süren belge, Alman istihbaratını harekete geçirdi. Der Spiegel, söz konusu belgede bulunan filigranın MİT’e ait gerçek bir görünüm taşıdığını belirtti.

Haberde, üst düzey bir Alman güvenlik görevlisinin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verildi. Alman yetkilinin, “Bu belge sahteyse o zaman insanı yanıltabilecek kadar gerçek” sözlerini sarf ettiği kaydedildi. Der Spiegel, güvenlik çevrelerine dayandırılarak, Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Paris’teki cinayetlerle bağlantısı olabileceği şüphesini taşıdığını vurguladı. MİT ile işbirliğini sınırlandırma kararı aldığı iddiası da haberde yer aldı. Buna göre, artık kişilere ilişkin belgeler MİT'e 'büyük seçicilikle' veriliyor.

ETİKETLER

der spiegelparis cinayetlerimitikna oldukmitalmanya

İlgili Haberler

'Paris suikastı davasında gizlilik kararı kamu vicdanını yaralıyor'

Paris suikastı davasında müşteki avukatlar, gizlilik kararı ile dosyayı incelemelerinin önüne geçildiğini söyledi

KCK: Ömer Güney hareketimize sızmaydı; Paris cinayetleriyle ilgili ses kayıtları nettir

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat: AKP de Cemaat de Paris cinayetlerinin içindedir ve bu plan uluslararası bir plandır. Türkiye, resmi devletiyle de paralel devletiyle de bu işin içindedir

Paris Savcılığından Türkiye'ye: Ömer Güney'in konuştuğu telefon numaraları kimin?

Paris Savcılığı, Ömer Güney hakkında bazı bilgi taleplerinde bulundu

'Paris benzeri cinayetler işleneceğine ilişkin bir istihbarat var mı?'

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Paris’te öldürülen 3 PKK’lı kadının cinayet zanlısı Ömer Güney’in MİT ile bağlantısını işaret eden ses kaydını Meclis gündemine taşıdı

Savcılıktan emniyete 'Paris suikastıyla ilgili iddiaları araştırın' talimatı

Ankara TMK.10. Maddesiyle Yetkili Başsavcıvekilliği, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nü Paris suikastına ilişkin iddiaların araştırılması için görevlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24