Der Spiegel: Alman istihbaratı Paris cinayetlerini MİT'in işlediğine ikna oldu

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisi, Alman güvenlik birimlerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Paris'te üç PKK'lı kadının öldürüldüğü cinayetlerle bağlantısı olduğuna ikna olduğunu yazdı.

Der Spiegel dergisinin haberinde, Alman istihbaratının Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesinin MİT tarafından gerçekleştirildiğine 'ikna olduğu' yazıldı. Bu nedenle MİT'le işbirliğinin sınırlandırıldığı iddia edildi. Deutsche Welle’nin Türkçe servisinin yarın piyasaya çıkacak dergiye dayanarak yaptığı habere göre Ocak ayında internette dolaşıma sokulan ve infazların MİT’in bilgisi dâhilinde gerçekleştiğini öne süren belge, Alman istihbaratını harekete geçirdi. Der Spiegel, söz konusu belgede bulunan filigranın MİT’e ait gerçek bir görünüm taşıdığını belirtti.

Haberde, üst düzey bir Alman güvenlik görevlisinin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verildi. Alman yetkilinin, “Bu belge sahteyse o zaman insanı yanıltabilecek kadar gerçek” sözlerini sarf ettiği kaydedildi. Der Spiegel, güvenlik çevrelerine dayandırılarak, Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Paris’teki cinayetlerle bağlantısı olabileceği şüphesini taşıdığını vurguladı. MİT ile işbirliğini sınırlandırma kararı aldığı iddiası da haberde yer aldı. Buna göre, artık kişilere ilişkin belgeler MİT'e 'büyük seçicilikle' veriliyor.