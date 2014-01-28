Savcılıktan emniyete 'Paris suikastıyla ilgili iddiaları araştırın' talimatı

Arzu Yıldız / Ankara

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Paris'teki Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda öldürülmeleriyle ilgili olarak Fransa’da tutuklanan Ömer Güney’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının ve MİT’e ait olduğu öne sürülen belgenin internet ortamında paylaşılması üzerine, olayın Türkiye ayağını soruşturan Ankara TMK 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcıvekilliği harekete geçti.

Söz konusu ses kaydının nereden yayınlandığı ve MİT belgesi olarak öne sürülen dokümanda yer alan hususların araştırılması için Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Yazıda, Paris suikastına yönelik olarak son dönemde ortaya atılan tüm iddiaların araştırılması ve bir rapor halinde savcılığa iletilmesi istendi.



BDP- MİT’ten bilgi istedi



Ömer Güney’e ait olduğu ileri sürülen ve Fransız adli makamlarınca bilgisine başvurulan Güney’in doğrulamadığı ses kaydı konusunda güvenlik güçleri, siyaset ve yargı camiasındaki tartışmalar sürüyor. Alınan bilgiye göre, BDP, MİT’in belge ve ses kaydına yönelik yaptığı açıklamayı ikna edici bulmadı ve bu konuyla ilgili olarak İmralı adasına giden heyet içinde yer alan isimler MİT’ten bilgi istedi.



Ankara kulislerinde konuşulanlar



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecini ilerletmek istediğinin Ankara kulislerinde konuşulmasına karşın, Paris suikastlarına dair son dönemde bazı belge ve ses kayıtlarının servis edilmesini "kasıtlı" bulanların yorumları da Ankara'da konuşuluyor. Suikastın ardından Güney’in yakalanması, MİT’in kurumsal olarak olayın içerisinde olmadığını gösterdiğini düşünen güvenlik bürokrasisi kaynakları “Bu bir devlet işi olsa saldırganın yakalanması, ses kayıtları ve belgeler büyük bir zafiyetin kanıtı olurdu. Bu yüzden MİT’in kurumsal olarak bu olayın içerisinde yer alması mümkün görünmüyor. Ortada üç cinayet var. Devlet emriyle yapılıp yapılmadığı ortaya çıkacaktır. Cinayeti azmettirenler de, yapanlar da yargı ve adalet önünde hesap verecektir. Söz konusu olay çözüm sürecini hedef almıştır” değerlendirmesini yapıyor.

Diğer yandan gazeteci Nazlı Ilıcak, Paris'teki saldırının organizasyonuna ilişkin ifadeler içeren ve MİT'e atfedilen dokümanın, üzerindeki kare mühür nedeniyle MİT'e ait olduğu iddiasını dile getirmişti. Ilıcak, CNN Türk'teki konuşmasında, "Bunun MİT Belgesi olduğunu gösteren, üzerinde kare kare damgalar var. Bunlar ne anlama geliyor, dedim. Bunlar şifreymiş. Çeşitli bakanlıklara dağıtılırken, üzerine basılırmış, eğer sızarsa, hangi bakanlıktan sızdığı belli olsun diye" görüşünü dile getirmişti.