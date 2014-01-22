Paris Savcılığından Türkiye'ye: Ömer Güney'in konuştuğu telefon numaraları kimin?

3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Paris Savcılığı, Türkiye'ye yazı yazarak katil zanlısı Ömer Güney'in konuştuğunu belirlediği 57 telefon numarasının sahiplerini sordu.

9 Ocak 2013 tarihinde Paris’te düzenlenen suikastta Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez hayatını kaybetti. Olaydan sonra Sakine Cansız’ın şoförlüğünü de yapan Ömer Güney olayın tek şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jeanne Duye ve Christophe Teissier tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güney’in bilgisayarına ve cep telefonlarına el konuldu.

Yardım yazısı

Vatan gazetesinden Öge Demirkıran'ın haberine göre , Fransız yetkililerin Türk makamlarına yazdığı ‘yardım’ yani hukuki dil ile “Uluslararası İstinabe” belgesine ulaştı. Paris İstinaf Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda soruşturmanın numarası 409/13/2 olarak geçiyor. Türkiye ’ye gönderilen resmi belgenin içeriği üç bölüme ayrılıyor. İlk bölümde Güney hakkında elde edilen bilgilerin bir kısım makamları ile paylaşılıyor. İkinci bölümde Güney’in Türkiye bağlantıları ve telefon numaraları hakkında bilgi isteniyor. Üçüncü bölümde ise Güney hakkında bazı bilgi taleplerinde bulunuyor.

3 hat var

Türkiye’ye gönderilen yazıda Güney hakkında edindiği bilgileri paylaşıyor.

İşte o bilgiler: “Ömer Güney’in Fransa’da kullandığı cep telefonu 06 58 46 62 20. 11 Aralık 2012 tarihine kadar en çok kullandığı hat bu. Bu telefon ile Türkiye bağlantılı 13 numara tespit edildi. NOKIA marka ve SIM kartı ihtiva etmeyen başka bir telefonu ele geçirildi, bu telefonun hafızasında başka Türk numaraları bulundu. Güney’in ikinci bir numarası daha tespit edildi: 06 69 64 75 91. Bu hat ile sadece bir Türk telefon numarası ile bağlantıya geçilmiş. O da 0 538 274 58 49. Güney’den bu iki SIM kart dışında bir de Türk şebekesine ait SIM kartı ele geçirildi. 0 538 274 58 49. Bu kart ise 3 farklı IMEI numarası olan telefondan kullanıldığı görüldü. Fransa tarafından verilen bu bilgilerden sonra, Güney’in telefonlarından elde edilen Türk numaraları hakkında bilgi isteniyor. Fransız makamları Güney ile bağlantısı olabilecek toplam 57 numara tespit etmiş. İşte Fransız savcı, Türkiye’ye, “Bu telefon numaraları kimlere ait ve fatura bilgileri nedir?” diye sordu.

Akrabaları da soruldu

Yazının üçüncü bölümünde ise Güney ve akrabaları hakkında bilgi isteniyor. Güney’in anne, baba, büyükanne, büyükbaba, dayıları, teyzeleri, amcaları hakkında nüfus bilgileri istenirken, akrabalarıyla hangi sıklıkta görüştüğünü, en son görüşme tarihleri de soruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konu hakkında çalıştığı, önümüzdeki günlerde Fransa adli makamlarının istedikleri bilgi ve belgeleri gönderebilecekleri öğrenildi.

Paris savcılığından gönderilen yardım yazısında Ömer Güney’le ilgili bilgi de veriliyor ve “Silahlara ilgisi belirlenmiştir” deniyor.