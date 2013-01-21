'Deprem Dede' Işıkara hayatını kaybetti

Komuoyunda "Deprem Dede" olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara bir süredir solunum yetmezliğinden dolayı genel yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Nefes darlığı, yüksek tansiyon, yüksek tansiyona bağlı kalp yetersizliği ve kalp krizi şüphesi ile hastaneye yatırılan Işıkara, 3 Ocak 2012 tarihinde anjiyo olmuştu.

Işıkara, 1999 Gölcük depremi sonrası yaptığı toplumu bilinçlendirme çabaları nedeniyle özellikle dönemin çocuklarının bilincine deprem dede, deprem amca gibi isimlerle de yerleşti.

Ahmet Mete Işıkara, AHDER (Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği)'in yönetim kurulu başkanlığını yapmaktaydı.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara kimdir?

Işıkara, 1941 yılında Mersin'de doğdu. 17 Ağustos 1999'da Marmara bölgesinde yaşanan ve büyük yıkımlar ile ölümlerin olduğu Mw 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı toplumu bilinçlendirme çabaları nedeniyle özellikle dönemin çocuklarının bilincine deprem dede, deprem amca gibi isimlerle de yerleşti.

Ahmet Mete Işıkara AHDER (Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği)'in yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Tarihlerle hayatı

1965 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Bölümü’nü bitirdi ve aynı bölüme asistan oldu.

1969 yılında Necmi Rıza Ahıska'nın kızı Aysel Ahıska ile evlendi.

1973 - 1974 yılları arasında askerlik görevini Harita Genel Komutanlığı’nda yaptı .

1976 - 1983 yılları arasında Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Ulusal Jeomagnetizma ve Aeronomi Komisyonu Başkanlığı yaptı.

1979 - 1982 yılları arasında Avrupa Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışma Grubu’nda koordinatör

1980 - 1983 yılları arasında Türkiye adına Avrupa Konseyi Deprem Uzmanları Komitesi’nde temsilcilik yaptı.

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başladı.

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nde müdür yardımcısı oldu.

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nde müdür oldu.