Işıkara: Bir yıl içinde büyük bir deprem sürpriz olmaz

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, "Eğer, 2014'te olmazsa Marmara'da beklenen deprem potansiyelinin olma olasılığı gittikçe artar. Yani kurtuluş yok. Er veya geç Marmara sallanacak" dedi.Işıkara, bir yıl içinde büyük bir depremin sürpriz olmayacağını da sözlerine ekledi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Işıkara, Zonguldak’ta düzenlenen basın toplantısında, İstanbul’da beklenen deprem ile ilgili 2014 tarihini açıkladığını, ancak bunun, ’Hoca ilk defa tarih verdi’ şeklinde yansıtıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bilim, bir depremin nerede ve ne büyüklükte olabileceğini söylüyor. Ama zamanını söylemiyor. Farklı olasılık yöntemleriyle sismik tehlike analizi yapabiliyorsunuz ve tahmin ediyorsunuz. Olma olasılığını söyleyebiliyorsunuz. Olma olasılığını söylemek, bir depremin tarihini vermek değildir. İstanbul depremiyle ilgili tarih vermedim. Bu bir tahmin. Olma olasılığı da var, olmama olasılığı da var. Eğer 2014’te olmazsa, Marmara’da beklenen deprem potansiyelinin olma olasılığı gittikçe artar. Yani kurtuluş yok. Er veya geç Marmara sallanacak. Ve Türkiye’nin kalbi sallanacak."

Riskli bölgelerin haritası

Prof. Dr. Işıkara, Şubat 2011’de hazırladığı, Türkiye’de deprem olma olasılığı en yüksek bölgelerin haritasını da açıkladı. Haritada işaretlediği yerler arasında bulunan Van ve Fethiye’de öngördüğü depremlerin gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Işıkara, şunları söyledi:

"Van depreminde bu haritadan hiç bahsetmedim ama Fethiye depreminden sonra paylaşmak istedim. Haritada hem Türkiye’nin Güneybatısı’nı, yani Fethiye depremini işaret etmişim, hem de Van depremini. Burada gördükleriniz şu anda Türkiye’de deprem olma potansiyeli en yüksek olan yerler. Ancak bu demek değildir ki diğer yerlerde deprem olmayacak. Hayır, olacak ama buralarda olma olasılığı çok yüksek."

Prof. Dr. Işıkara, haritada işaretli olan Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde bulunan Tokat, Erzincan, Bingöl ve Elazığ’da 7’nin üzerinde, Hatay’da 7, İzmir ve civarında 6’nın üzerinde, Marmara’da 6.5-7 arasında, Gemlik’te de 7’nin üzerinde deprem olma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

‘Fethiye ve Marmara depremleri normal’

Fethiye ve Marmara’da meydana gelen 6 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin çok normal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Işıkara, "Güneybatı’da böyle bir deprem bekliyorduk zaten. 5 büyüklüğündeki bir deprem de Marmara’nın olağan deprem hareketliliği. 3-4 ayda bir 5 büyüklüğünde bir deprem olur" dedi.

‘Bir yıl içinde büyük bir deprem sürpriz olmaz’

Prof. Dr. Işıkara, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5 ile 5.9 arası büyüklüğündeki depremlerin ayda bir, 6 ile 6.9 arası büyüklüğündeki depremlerin yılda bir, 7 ile 7.9 arası büyüklüğündeki depremlerin de 4 ile 7 yıl arasında değişen bir aralıkta meydana geldiğini söyledi. 19 Mayıs 2011’de Simav depremi, ardından 1 yıl sonra 10 Haziran’da Fethiye depreminin meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Işıkara, "Yani istatistikler teyit ediyor. Şimdi 10 Haziran 2013’e kadar 6 ile 6.9 büyüklüğünde bir deprem olursa bu benim için sürpriz olmaz. Van depremi 23 Ekim 2011’de oldu. Yani 2015-2016-2017’ye kadar Türkiye’de 7’nin üzerinde bir deprem olursa benim için sürpriz olmaz" diye konuştu.