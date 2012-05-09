Prof. Işıkara olasılık hesabıyla İstanbul depremi için tarih verdi: 2014

Kandilli Rasathanesi eski müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, yaptığı hesaplamalar ışığında, Marmara'da beklenen depremin olma olasılığının en yüksek olduğu zamanı 2014 olarak verdi.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'dan, İstanbul için riskli yılın 2014 olduğu açıklaması geldi.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberinde, Kandilli Rasathanesi eski müdürü Işıkara, olası Marmara depremi için yaptığı hesaplamayı anlattı.

"Marmara'daki depremle ilgili bir öngörüm var" diyen Işıkara, bir başka fayın varlığından ve tehlikesinden de söz etti.

Işıkara şunları söykedi:

"17 Ağustos'un bittiği yer ile 1912 depreminde Mürefte, Şarköy'ün bittiği yer arasında kırılmamış bir parça var. Bilim adamlarının konuştuğu hep o parça. Adaların güneyine düşüyor ve Tekirdağ'a doğru uzanıyor.

'Weiibl Olasılık Fonksiyonu' adı verilen bir fonksiyonla bazı hesaplamalar yaptım. Yaparken de Marmara'da meydana gelen 9'un üzerindeki depremleri aldım. Bu yaklaşık 7 şiddetinin üzerine tekabül de edebilir.

Fonksiyonun çalışma prensibi şu. Olaylar arasındaki zaman farkları alınır. Sabit olmayan, yani iki deprem arasında kaç yıl varsa örneğin 50-60 yıl, takip eden süreçte 70 ila 80 ya da 90 ila 100 sene vardır.

1900'den önceki verileri de alarak bu olasılık dağılımını uyguladığınız zaman karşıma çıkan manzara şu: 2014. Yani Marmara'da beklediğimiz büyük depremin olma olasılığının en yüksek olduğu zaman. Bu olasılık dedim. Olma da var olmama olasılığı da var. Ama böyle bir gerçek var.

İkinci tehlike

Bir de ikinci yer var İstanbul'u etkileyecek. Kuzey Anadolu Fay'ının güney kolu. Adapazarı'nda, İzmit'te daha olay bitmedi. Adapazarı Geyve'den başlıyor, Mekece'den İznik Gölü'nün güneyinden, oradan da Gemlik Körfezi'nden Marmara'ya giriyor.

17 Ağustos depremi Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzey kolunda gerçekleşti. Güney kol çok sessiz. İyi bir sessizlik değil. En son 1750 ya da 1780'lerde deprem üretti. 250-300 yıldır sessiz. Hayra alamet değil.

Bu deprem olduğu zaman hem Marmara'nın bütünü hem de İstanbul çok etkilenecek. Hepimizin bu konuda önlem alması gerekir. Marmara ve çevresi Türkiye'nin kalbidir.