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Yaşam

Ahmet Mete Işıkara taburcu oldu

Ahmet Mete Işıkara, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

01 Aralık 2012 13:08

Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Işıkara, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde 16 Kasım'da solunum yetmezliği nedeniyle tedavi altına alındı.

Nefes darlığı, yüksek tansiyona bağlı kalp yetersizliği nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırılan Işıkara, 24 Kasım'da sağlık durumunun daha iyi olması üzerine solunum cihazından ayrılarak yoğun bakımdan çıkarıldı.

Medical Park Göztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca, Işıkara'nın sağlık durumunun daha iyi olduğunu, tedavisinin evinde sürdürüleceğini belirterek, taburcu edildiğini bildirdi.

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