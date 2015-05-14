Denizde bekletilen Arakanlı göçmenlerden 10'u öldü

Bir haftadır Tayland açıklarında denizde bekletilen bir teknede bulunan Arakanlı göçmenler, aralarından 10 kişinin öldüğünü söylüyor. Teknede aç-susuz bekleyen bazı göçmenlerin ise kendi idrarlarını içmeye başladıkları bildirildi.

Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknede yaklaşık 350 kişi bulunuyor.

Tayland'a çıkmaları engellenen göçmenler, BBC'ye yaptıkları açıklamada mürettebatın kendilerini terk ettiğini ve teknenin motorunu çalışmaz hale getirdiklerini kaydettiler.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Budistlerin çoğunlukta olduğu Myanmar'da baskı altında olan Arakan (Rohingya) Müslümanları, genelde Tayland üzerinden Malezya'ya göç etmeye çalışıyor.

Ancak son zamanlarda göçmen akınına karşı alınan önlemlerden sonra Endonezya, Tayland ve Malezya tekneleri geri çevirmeye başladı.

Tayland ve Malezya açıklarındaki teknelerde halen binlerce kaçak göçmenin mahsur kaldığına inanılıyor.

Arakanlı Müslümanlar, vatandaş olarak tanınmadıkları Myanmar'a dönemiyor.

Tayland'ın güney kıyısı açıklarındaki balıkçı teknesinin yanından geçen BBC muhabiri Jonathan Head tanık olduklarını şöyle anlattı:

"Büyük bir çaresizlik var. İnsanlar bizden yiyecek ve su dilendi. Teknede birçok kadın ve çocuk da var. Bazılarının şişelerden kendi idrarlarını içtiğini gördük".

Muhabirimiz, dün gece Malezya sularına çekilen teknenin, daha sonra yeniden Tayland sularına çekildiğini ve Tayland deniz kuvvetlerinden bir yetkilinin, "göçmenlere bakıp, yiyecek verdikten sonra Malezya'ya gitmeleri için bırakacaklarını" söylediğini bildirdi.

Ancak Malezya'nın kabul etmemesi halinde, tekrar Tayland sularına dönme ihtimali bulunan göçmenlerin iki ülke arasında sıkışıp kalma olasılığı da var.

Uluslararası Göç Örgütü, bölgedeki teknelerde yaklaşık 8000 kaçak göçmenin mahsur kaldığına inanıldığını açıklamıştı.

Teknelerde Arakanlıların yanı sıra Bangladeş'ten de göçmenler bulunuyor.