T24 LogoT24 Logo
Dünya

Denizde bekletilen Arakanlı göçmenlerden 10'u öldü

Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknede yaklaşık 350 kişi bulunuyor

14 Mayıs 2015 19:10

Bir haftadır Tayland açıklarında denizde bekletilen bir teknede bulunan Arakanlı göçmenler, aralarından 10 kişinin öldüğünü söylüyor. Teknede aç-susuz bekleyen bazı göçmenlerin ise kendi idrarlarını içmeye başladıkları bildirildi.

Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknede yaklaşık 350 kişi bulunuyor.

Tayland'a çıkmaları engellenen göçmenler, BBC'ye yaptıkları açıklamada mürettebatın kendilerini terk ettiğini ve teknenin motorunu çalışmaz hale getirdiklerini kaydettiler.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Budistlerin çoğunlukta olduğu Myanmar'da baskı altında olan Arakan (Rohingya) Müslümanları, genelde Tayland üzerinden Malezya'ya göç etmeye çalışıyor.

Ancak son zamanlarda göçmen akınına karşı alınan önlemlerden sonra Endonezya, Tayland ve Malezya tekneleri geri çevirmeye başladı.

Tayland ve Malezya açıklarındaki teknelerde halen binlerce kaçak göçmenin mahsur kaldığına inanılıyor.

Arakanlı Müslümanlar, vatandaş olarak tanınmadıkları Myanmar'a dönemiyor.

Tayland'ın güney kıyısı açıklarındaki balıkçı teknesinin yanından geçen BBC muhabiri Jonathan Head tanık olduklarını şöyle anlattı:

"Büyük bir çaresizlik var. İnsanlar bizden yiyecek ve su dilendi. Teknede birçok kadın ve çocuk da var. Bazılarının şişelerden kendi idrarlarını içtiğini gördük".

Muhabirimiz, dün gece Malezya sularına çekilen teknenin, daha sonra yeniden Tayland sularına çekildiğini ve Tayland deniz kuvvetlerinden bir yetkilinin, "göçmenlere bakıp, yiyecek verdikten sonra Malezya'ya gitmeleri için bırakacaklarını" söylediğini bildirdi.

Ancak Malezya'nın kabul etmemesi halinde, tekrar Tayland sularına dönme ihtimali bulunan göçmenlerin iki ülke arasında sıkışıp kalma olasılığı da var.

Uluslararası Göç Örgütü, bölgedeki teknelerde yaklaşık 8000 kaçak göçmenin mahsur kaldığına inanıldığını açıklamıştı.

Teknelerde Arakanlıların yanı sıra Bangladeş'ten de göçmenler bulunuyor.

ETİKETLER

arakanlılarmüslümanlarimdatçağrıgöçmenler

İlgili Haberler

AB göçmenleri arama kurtarma bütçesini arttırdı, Akdeniz'de binlerce göçmen kurtarıldı

Yıl içinde şimdeye kadar yaklaşık 1750 kişinin yolculuk sırasında öldüğü bildiriliyor

Van'da 6’sı çocuk 7 göçmen donarak hayatını kaybetti

Cenazeler ve donmakta olan mülteciler, Çaldıran Devlet Hastanesi’ne getirildi

Erdoğan'dan AB'ye göçmen tepkisi: Boynunuzun borcunu yerine getirin

'Biz bunun sancısını, bedelini çok çektik, hala da ödüyoruz ama dostlarımızın bu tür bedelleri ödemesini istemiyoruz'

UNICEF göçmen çocukların korunmaları için plan önerdi

UNICEF’in verdiği bilgilere göre, bu yıl Akdeniz yoluyla göç girişimlerinde kaybedilen insan sayısı şimdiden geçen yılın aynı dönemine göre 50 kat fazla artış gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24