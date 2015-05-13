Van'da 6’sı çocuk 7 göçmen donarak hayatını kaybetti

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan mültecilerden 6 çocuk ve 1 kadın donarak hayatını kaybetti.

Dicle Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre; gece saatlerinde Çaldıran sınırından Türkiye’ye girmek isteyen bir grup mülteci, Çaldıran İran sınırının Hangedik bölgesinde gece saat 03.00 sıralarında devriye görevi yapan askerlerce fark edildi. Durumu fark eden askerlerin olay yerine gelmesi ile korkunç bir tablo ortaya çıktı. Yaşları 3 ila 7 arasında değişen 6 çocuk ve bir kadının donarak öldüğü görüldü. Cenazeler ve donmakta olan mülteciler, Çaldıran Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada durumu ağır olan 5 kişi, Van’a sevk edilirken, cenazeler ise Çaldıran Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor.