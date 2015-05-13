T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 6’sı çocuk 7 göçmen donarak hayatını kaybetti

Cenazeler ve donmakta olan mülteciler, Çaldıran Devlet Hastanesi’ne getirildi

arşiv

13 Mayıs 2015 14:25

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan mültecilerden 6 çocuk ve 1 kadın donarak hayatını kaybetti.

Dicle Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre; gece saatlerinde Çaldıran sınırından Türkiye’ye girmek isteyen bir grup mülteci, Çaldıran İran sınırının Hangedik bölgesinde gece saat 03.00 sıralarında devriye görevi yapan askerlerce fark edildi. Durumu fark eden askerlerin olay yerine gelmesi ile korkunç bir tablo ortaya çıktı. Yaşları 3 ila 7 arasında değişen 6 çocuk ve bir kadının donarak öldüğü görüldü. Cenazeler ve donmakta olan mülteciler, Çaldıran Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada durumu ağır olan 5 kişi, Van’a sevk edilirken, cenazeler ise Çaldıran Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor.

ETİKETLER

vaniransınırgöçmendonma

İlgili Haberler

7 kişi donmak üzereyken kurtarıldı

Bingöl'de karda mahsur kalan 4 çocuklu aileye ve bir akrabalarına, 8 saatin ardından...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24