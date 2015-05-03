AB göçmenleri arama kurtarma bütçesini arttırdı, Akdeniz'de binlerce göçmen kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik yetkililer, Akdeniz'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 3700 göçmenin kurtarıldığını söyledi.

Yetkililer Cumartesi günü Akdeniz'de, Sicilya'nın güneyinde 17 ayrı operasyon yapıldığını duyurdu.

Dalgasız deniz ve olumlu hava şartlarından yararlanan göçmen kaçakçılarının gemilerle Akdeniz'e çıktığı bildirildi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, operasyonlarda kurtarılan göçmenler İtalya'ya getirildi.

AB liderleri geçen ay, Akdeniz'deki göçmenlerin arama kurtarma çalışmalarına ayrılan bütçenin üç kat artırılmasına karar vermişti.

'Operasyonlar sürecek'

Yaşadıkları savaş ve yoksulluk sorunları nedeniyle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden kaçanların sayısında son aylarda önemli bir yükseliş yaşanıyor.

Bu yıl içinde 35 binden fazla kişinin Afrika'dan Avrupa'ya geçtiği düşünülüyor.

Yıl içinde şimdeye kadar yaklaşık 1750 kişinin yolculuk sırasında öldüğü bildiriliyor.

Cumartesi günü kurtarılan göçmenlerin hangi ülkelerin vatandaşları oldukları ilgili bir açıklama yapılmadı.

İtalya operasyonları 13 gemiyle gerçekleştirdi.

Operasyonda İtalyan gemileri yanında Avrupa'nın sınır kontrol hizmetlerini yürüten Frontex adına bir Fransız gemisi de katıldı.