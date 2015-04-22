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Dünya

800 göçmenin öldüğü teknenin kaptanı olay anında şarhoşmuş!

Göçmenlerin arasında oturarak kendilerini yolcu gibi göstermeye çalışan kaptan ve yardımcısı, kazazedelerin onları tanıması üzerine yakalanmıştı

22 Nisan 2015 20:30

Libya açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra dün İtalya’ya getirilen 27 kişinin ifadeleri, İtalyan basınına yansımaya devam ediyor. Buna göre, yaşı küçük olan bir göçmen, Libya’dan hareketlerinden itibaren kaptanın, sürekli yanındaki bidondan şarap ve ayrıca esrar içtiğini söyledi.

Göçmenlerin arasında oturarak kendilerini yolcu gibi göstermeye çalışan kaptan ve yardımcısı, kurtarma ekipleriyle birlikte kıyıya ulaştıkları sırada kazazedelerin onları tanıması üzerine yakayı ele vermişti.

Yine kazadan kurtarılanlar, içinde yaklaşık 850 kişiyi taşıyan teknenin, yardıma gelen Portekiz bandıralı King Jacob adlı yük gemisiyle çarpıştığını belirtmişti.

Esma Çakır’ın DHA’da yer alan haberine göre, kendilerine göçmen süsü vererek, kazazedelerin arasında İtalya’ya ayak basan Tunuslu kaptan Mohammed Ali Malek ve Suriyeli yardımcısı Mahmud Bikhit, gemi kazasına neden olmak, taksirle çok sayıda kişinin ölümüne neden olmak ve yasadışı göç suçlamalarıyla dün tutuklanmıştı.

Bazı tanıklar savcılığa verdiği ifadede, kaptanın ve yardımcısının, Portekiz gemisini görünce saklanmak için dümenden ayrıldığını söyledi.

Kazazede göçmenler ayrıca, teknenin 5 dakika içinde tamamen battığını ve ambarda kilitli olan 200’ün üzerindeki kişiden “Yardım edin” çığlıkları duyduklarını anlattı.

 

Başbakan: Bu insanlık onuru meselesidir

 

Bu arada İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülke gündeminin birinci sırasına yerleşen göçmen trajedisiyle ilgili parlamentoda bir konuşma yaptı.

Konuşma öncesi milletvekilleri, kazada hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) liderlerinin konuya ilişkin acil toplanacağını hatırlatan Renzi, “AB’nin bu konudaki eylemini değiştireceğine inanıyorum” diyerek, artık bu sorun karşısında birliğin somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Renzi, insan tacirleriyle mücadele edilmesi gerektiğini dile getirerek, “Onlarla mücadele etmek, aynı zamanda 21. yüzyılın köle tacirleriyle mücadele etmek demektir. Bu, sadece güvenlik ya da terörizm değil, insanlık onuru meselesidir” ifadelerini kullandı.

Renzi, sadece bütçe konusunda değil, acılar karşısında da bir birlik olma çağrısında bulundu.

 

 

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