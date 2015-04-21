İtalya Başbakanı'ndan göçmen faciasına: Srebrenitsa'ya gözlerimizi kapattık, bu kez yapmamalıyız

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Akdeniz'de ardı ardına gelen göçmen trajedilerine ilişkin olarak, "20 yıl önce Srebrenitsa'da yaşananlar karşısında gözlerimizi kapadık, ama bugün artık bu göçmen dramına karşı gözlerimizi kapayamayız" dedi.

Renzi, son iki günde Akdeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Malta Başbakanı Joseph Muscat ile Roma'da acil olarak bir araya geldi. Avrupa'nın, bu sorunda kendilerini yalnız bıraktığını öne süren iki lider, düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İnsan kaçakçılarının, işin başında durdurulmasına öncelik verilmesinin önemine değinen Renzi, "Uluslararası topluma, uluslararası adaleti garanti altına almak için bu suçluların yakalanmasını öncelik olarak dikkate almaları çağrısında bulunuyoruz. Onların kazanmasına izin vermeyi düşünmeyelim bile. Aksi halde tarihe karşı büyük bir sorumluluğumuz olur" dedi. Konunun tartışılacağı Avrupa Konseyi'ne çağrıda bulunan Renzi, "Onlar, bu sorunun sadece Malta ve İtalya'nın sorunu olmadığını gösterebilir: eğer kalben insanlarsa, ambarda kilitlenmiş bir şekilde göçmenlerin acımasızca ölüme itilmelerini kabullenmezler" diye konuştu.

Bu çok ağır bir insanlık krizidir

Uluslararası toplumdan katı bir tutum beklentisi içinde olan Akdeniz'deki bu aciliyetin, insan hakları temelinde ele alınması ve yönetilmesi gerektiğini dile getiren Başbakan Renzi, "Akdeniz'de son saatlerde meydana gelenler, deniz kazasından daha öte bir şey, çok ağır bir insanlık krizidir. Ölüm teknelerinin limanlardan ayrılmalarına izin verip, sonra gidip onları kovalayarak insan yaşamını riske atıyoruz. Bu kriz, sadece İtalya ve Malta'nın sorunu olmamalı. Çok rica ediyorum bizim sözlerimizi dikkate alın. Yeni bir kölecilikle karşı karşıyayız. Kölecilerin tehditlerine karşı, kararlı bir strateji belirlemek zorundayız" diye konuştu. Bosna'daki savaş sırasında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı’nı hatırlatan Renzi, "20 yıl önce Srebrenitsa'da gözlerimizi kapadık, ancak artık bugün gözlerimizi kapayamayız" derken, tarihteki bazı olayların hatırlanmasının önemini vurguladı.

Renzi: Libya'ya askeri müdahale olamaz

Renzi, Corriere della Sera gazetesinin bugün ortaya attığı, insan kaçakçılarını durdurma hedefiyle, İtalya'nın AB ve BM'den, Libya'ya askeri müdahalede bulunulmasını talep edeceği iddiasına ise bir radyo kanalında şöyle yanıt verdi: "Şu an Libya'ya uluslararası bir askeri müdahalede bulunmak aşırı risklidir. Bir stratejimiz olmadan, bir duygu dalgalanmasıyla oraya binlerce adam gönderemeyiz. Şu an için bir kara harekâtını ihtimal dışı bırakıyorum."

Muscat: Son facia oyunu değiştirecek

Malta Başbakanı Muscat ise söz konusu insan tacirlerinin amatör olmadıklarını, daha önce hiç görülmeyen ciddi bir uluslararası suç şebekesinin üyesi olduklarını belirtti. Muscat, cumartesi gecesi yaşanan ve 950 göçmenden sadece 28'inin kurtulduğu öne sürülen facianın, oyunun gidişatını değiştireceğini belirterek, "Artık Avrupa'nın bir takım gibi birlikte hareket etme zamanı geldi. Yoksa tarih onu çok kötü bir şekilde yargılayacaktır" dedi. Muscat, Akdeniz sularındaki en büyük göçmen trajedisi olarak nitelenen söz konusu olayda, insan tacirlerinin, 1 ila 5 milyon euro arasında kazanç sağladığının tahmin edildiğini de belirtti.

AB'nin itibarı tehlikede

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de Lüksemburg'ta yaptığı açıklamada, AB tarafından yalnız bırakılan ülkesinin kendisini bu sorun için siper ettiğini savunarak, AB'nin itibarının tehlikede olduğunu, acilen bir eylemde bulunulması gerektiğini dile getirdi.