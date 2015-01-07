Suriyeli mültecilerin yüzde 10'u kamplarda, 1 milyon 800 bini sokaklarda

Ankara Balgat’ta barakalarda kalan 25 Suriyeli mülteci sabaha karşı yapılan baskınla zorla minibüslere bindirilerek gönderildi. Mültecilerin kent dışında nereye bırakıldığı belirsiz.

Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ bianet’e yaptığı açıklamada, bu uygulamanın daha önce Antalya, İstanbul gibi başka şehirlerde de yapıldığını, mültecilerin kent kent dolaşmak zorunda kaldığını söyledi.

'Sokakta kalanlar için çözüm yaratılmalı'

Görendağ, AFAD’ın açıklamasına göre kampların tamamen dolu olduğunu, mültecilere yeni kamplar açılarak yardım edilemeyeceğini, valilikler ve belediyelerin kış şartlarında sokakta kalanlar için çözüm yaratması gerektiğini belirtti.

Af Örgütü’nden Görendağ, kentlerde sokakta kalan Suriyelilere AFAD’ın koordinasyonunda valilikler ve belediye tarafından, sağlık koşulları uygun barınma imkanı sağlanması gerektiğini söyledi.

Görendağ, barınma imkanı sağlamak yerine Suriyeli mültecilerin kentten uzaklaştırıldığını ifade etti.

“Daha önce başka şehirlerde de oldu, Antalya, Maraş, İstanbul… ‘Olumsuz görüntüyü’ kaldırmak için bile yapmış olabilirler. Valilikler ve belediye Suriyelileri kendi kentlerinin dışına çıkarmak istiyorlar. Bir şehirden atılıp başka kente gönderiliyorlar, gittikleri yerdeki yetkili de aynısını yapıyor.”

“AFAD kamplarda yer olmadığını kesin bir şekilde açıkladı. Eğer kamplarda yer varsa dışarıdaki binlerce insan neden yer yok diye geri çevriliyor?”

1 milyon 800 bin Suriyeli sokakta yaşıyor

“Kaldı ki yeni bir kampın kurulup kurulmaması da bu konseptte bir şey ifade etmiyor. Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 10’u kamplarda, 1 milyon 800 bin gibi nüfus sokakta yaşıyor.”

“Sınır bölgelerine kamp kurmanın anlamı yok. Dağıldıkları kentlerde çözüm üretilmeli. 1 milyon 800 bin kişilik kamp yapmaları mümkün değil.”

“Çözüm, insanları zorla alıp, boş yer olmadığını söyledikleri bir kampa götürmek değil. Belki götürüldükleri kentte yine kamp dışına, kente bırakılacaklar. Bütün valilikler aynı gün operasyon yapsa Kilis’e, Antep’e 100 binlerce kişi yığılacak.”

“Bu hava şartlarında dışarıda kalıyorlar, Ankara’da Dikmen, Balgat, Çukurambar’da eskiden gecekondu olarak kullanılmış, boşaltılan alanlarda ve derme çatma yerlerde, çoğu zaman çadırlarda, naylonların altında yaşamaya çalışıyorlar. Dışarıda kalan mültecilere sağlıklı çevre koşullarında barınma sağlanmalı.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Merkezi'nden görüşülen yetkili, sokakta kalanlarla ilgili kapalı bir yer, barınma imkanı sağlama konusunda bir çalışmalarının olup olmadığı sorusuna bilgilerinin olmadığı şeklinde yanıt verdi.

Ankara Emniyeti Yabancılar Şube Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını söyledi.