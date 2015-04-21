BM: Akdeniz'de batan göçmen gemisinde ölü sayısı 800!

Birleşmiş Milletler (BM), Pazar günü Libya açıklarında batan ve içinde yüzlerce göçmenin bulunduğu gemide ölenlerin sayısının 800 olduğunu söyledi.

AFP haber ajansının aktardığına göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Carlotta Sami, İtalya'da faciadan kurtulanlarla yaptığı görüşmelerin ardından "800 kişinin öldüğünü söyleyebiliriz" dedi.

BM ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, kurtulan 27 kişinin çoğuyla görüştüklerini belirtti.

UNHCR sözcüsü Sami, "Teknede aralarında yaşları 10-12 olan çocukların da bulunduğu 800'den fazla kişi vardı. Suriyeliler, yaklaşık 150 Eritreli, Somalililer vardı... Trablus'tan Cumartesi günü sabah 8 civarında ayrılmışlardı" diye konuştu.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri de resmi açıklamalarında gemiden 24 kişiyi kurtardıklarını belirtip ölü sayısını teyit etmedi.

Kaptan ve yardımcısı gözaltında

Diğer yandan batan teknenin kaptanı ve teknede görevli bir kişinin 'insan kaçaklığı yaptıkları' şüphesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

Gözaltına alınanlar, tekneden kurtarılan ve Sicilya'ya varan 27 kişi arasındaydı.

İtalya'da altyapıdan sorumlu bakan Graziano Delrio, kaptan ve görevlinin gözaltına alınma kararını Sicilya'daki Katanya savcısı Giovanni Salvi'nin verdiğini söyledi.

Yetkililer, kaçak göçmenleri taşıyan kaptanın Tunuslu olduğunu, yardımcısının da Suriyeli olduğunu belirtti.

Katanya'da gazetecilere konuşan Bakan Delrio, "Savcı Salvi, bu akşam olaya müdahil olan iki kişiyi gözaltına aldı, bu İtalyan adaletinin işlediğini gösteriyor" dedi. Bakan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Savcı Salvi de, yalnızca 28 kişinin kurtulduğu ve içinde yaklaşık 700 göçmenin bulunduğu teknenin alabora olduğu sırada güvertenin alt kısmında yüzlerce kişinin, bazılarının da kabinlerin içinde kilitli halde olduğunu ifade etti. Savcı, yüzlerce kişinin de güverteye sıkıştığını söyledi.

AB'den bir dizi tedbir

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB), göçmenlerin Akdeniz yolunda ölümlerinin önüne geçebilmek için bir tedbir paketi açıkladı.

AB, Triton Devriye Hizmeti'ni güçlendirme kararı alırken, insan kaçakçılarının teknelerini imha etmek için de askeri yetki istendi.

Yeni önlemler uyarınca, AB'nin Triton Akdeniz kurtarma hizmetini yürüten Frontex'in mali kaynakları artırılacak.

Önlem paketinin diğer öğeleri de şunlar:

Sığınma başvurularının ortak işleme tabi tutulması

Tüm göçmenlerin parmak izi kaydının tutulması

Göçmen iskanına yönelik bir AB pilot projesi

Dönüş seyahat paketleri teklifi

Anahtar ülkelerde göç irtibat görevlileri bulundurmak

AB dış politika sorumlusu Federica Mogherini, Avrupa'nın Akdeniz'de göçmen krizi konusunda "siyasi ve ahlaki bir görevle" karşı karşıya olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Akdeniz bizim denizimiz, Avrupalılar olarak hep birlikte hareket etmeliyiz... Avrupa Birliği insan haklarının, insan onurunun ve insan hayatının korunması ilkesi üzerinde inşa edilmiştir. Bu konuda tutarlı olmalıyız."