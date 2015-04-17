Göçmen teknesinde 'din' kavgası: 12 kişi denize atıldı

İtalya'ya ulaşmaya çalışan göçmen teknesinde 'dini nefretle' 12 kişiyi denize attıkları öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

İtalya'nın Palermo kenti emniyeti, ülkeye ulaşmaya çalışan göçmen teknesinde 'dini nefretle' 12 kişiyi denize attıkları suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Palermo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fildişi Kıyısı, Senagal ve Malezya uyruklu 15 kişinin, "dini nefretle birden çok kişiyi öldürmek"ten gözaltına

alındığı bildirildi.



Açıklamada, dün "Ellensborg" gemisiyle Palermo'ya taşınan yaklaşık 100 göçmenden Nijeryalı ve Ganalıların verdiği bilgi doğrultusunda yapılan soruşturmada,

tekneden bazı göçmenlerin denize atılmış olabileceği sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.



İçinde farklı milletlerden 105 kaçağın bulunduğu teknenin 14 Nisan akşamı Libya kıyılarından ayrıldığı kaydedilen açıklamada, yol boyunca teknede sayıları daha az olan Nijerya ve Ganalıların, Senagal, Gine, Mali ve Fildişi Kıyıları'ndan olan göçmenler tarafından ölümle tehdit edildikleri ve yolculuk sırasında 12 kişinin denize atılmış olabileceği kaydedildi.



Göçmenler arasındaki kavganın Müslüman-Hristiyan karşıtlığından kaynaklanmış olabileceği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.



İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Adalet Bakanı Andrea Orlando'nun Hristiyan göçmenleri denize atan 15 kişi hakkında tutuklama tezkeresini imzaladığı ifade edildi.