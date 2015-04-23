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Dünya

AB liderleri 'göçmen sorunu' için ortak adım atacak

Faciaları önlemek için başlatılacak operasyonlara destek sağlamaya hazır olduklarını söyleyen İngiltere Başbakanı, mültecileri İngiltere'ye götürmeyeceklerini söyledi

23 Nisan 2015 23:54

İngiltere Başbakanı David Cameron, Akdeniz'de binden fazla kaçak göçmenin boğulmasının ardından bugün Brüksel'de gerçekleşen olağanüstü toplantı öncesinde bir açıklama yaptı.

Akdeniz'deki göçmen facialarını önlemek için başlatılması muhtemel operasyonlara savaş gemisi ve helikopter desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Cameron, mültecileri İngiltere'ye götüremeyeceklerini, en yakın AB ülkesinin göçmenleri kabul etmesini şart koşacaklarını dile getirdi.

Akdeniz'de gerçek bir trajedi yaşandığını söyleyen İngiltere Başbakanı, hayat kurtarma üzerinde duracaklarını, bunun için de sadece kaçak göçmenleri kurtarmak değil; kaçakçılarla mücadele ve bölgede istikrarın sağlanmasına da odaklanılması gerektiğini kaydetti.

 

'Akdeniz ülkeleri dayanışmalı'

 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da bir açıklama yaparak, Akdeniz'de yaşanan son facianın, Ege'de her gün karşı karşıya oldukları şoke edici gerçeği gösterdiğini belirtti. AB'nin etkili bir insan odaklı göç politikası geliştirmesinin gerekliliğine vurgu yapan Çipras, özellikle ilk saftaki Akdeniz ülkeleriyle dayanışma gösterilmesini istedi.

Almanya Başkanı Angela Merkel ise ilk önceliklerinin hayat kurtarmak için doğru önlemleri almaları gerektiğini söyledi. Almanya'nın operasyonlara 3 gemiyle katılması bekleniyor.

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