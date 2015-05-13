Erdoğan'dan AB'ye göçmen tepkisi: Boynunuzun borcunu yerine getirin

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da mevkidaşı Buyar Nişani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere açık kapı politikası uyguladığını hatırlatarak, Avrupa Birliği’ne de Akdeniz’den gelen göçmenlere kapıları açması çağrısı yaptı. Erdoğan, “Fakir, evsiz, yurtsuz insanlara karşı duyarsız mı kalacağız? Bu insanlara karşı bir çözüm üretmek acaba gelişmiş ülkelerin sırtına borç değil mi? Biz diyoruz ki herkes boynunun borcunu yerine getirmelidir” diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Şu anda hala 30 yıldır süren terörle mücadele hala devam ediyor. Bunun bedelini çok iyi biliriz ve aynı bedeli Balkanlar’da, dünyanın değişik yerlerinden farklı ülkelerin böyle bir bedeli ödemelerini istemiyoruz. Terörün kazananını kaybedenini ayırt edemezsiniz. Her iki taraf da kaybeder, aynen savaşta olduğu gibi. Özellikle şu an Suriye ve Irak’ta yaşanan konular bizim gündemimizin değişmezleri arasında.

Şu anda 2 milyon insan bizim ülkemizde. Bunların 1 milyon 700 bini Suriye’den, 300 bini de Irak’tan. Şu ana kadar yaptığımız harcama 5 milyar 600 milyon dolar. Ayrıca çadır kentlerde, konteynır kentlerdekilerinin dışında ülkemizin değişik şehirlerinde de yaşayanlar var.

Biz bunun sancısını, bedelini çok çektik, hala da ödüyoruz ama dostlarımızın bu tür bedelleri ödemesini istemiyoruz.

Akdeniz’de, Ege’de göçmenlerin botlarda, balıkçı gemilerinde batarak nasıl öldüklerine hep birlikte şahit olduk ve ne yazık ki AB’nin bunlara karşı takındığı tavır da ortada. AB’de müzakereci bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak konuşuyorum. Canımız yandığı için söylüyorum. Fakir, evsiz, yurtsuz insanlara karşı duyarsız mı kalacağız? Bu insanlara karşı bir çözüm üretmek acaba gelişmiş ülkelerin sırtına borç değil mi? Biz diyoruz ki herkes boynunun borcunu yerine getirmelidir.