Erdoğan'ın avukatı, Kılıçdaroğlu'na açılan davada 'tapeler incelensin' talebine karşı çıktı, dava düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz'' sözü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu mahkemeye verdi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı ''İnternete düşen tapeler incelensin'' dedi. Hakim, bilirkişi atamak istedi. Cumhurbaşkanı’nın avukatları buna karşı çıkınca dava düştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 100 bin liralık tazminat davası, mahkemede yaşanan bilirkişi tartışması sonrası reddedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos 2014'te TBMM'deki konuşmasında Erdoğan için ''Hırsızdan ve yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz. Google'a yalancı Başbakan yazdığınız zaman 450 bin kere Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Hırsız Başbakan yazdığınızda da 3 milyon 900 bin sonuç çıkıyor'' demişti. Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları da CHP lideri aleyhinde 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Montaj dediler, rapor vermediler

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın son celsesinde, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin bu sözleri 17-25 Aralık sürecinde internette yayınlanan, Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına dayanarak söylediğini belirterek bu tapelerin bilirkişilere verilerek orijinal olup olmadığının tespitini istedi. Erdoğan'ın avukatları tapelerin montaj olduğunu öne sürünce avukat Çelik, ''Bu kayıtlarda oynama olmadığı Adli Tıp Kurumu'nca tespit edilmiştir'' dedi.

Avukat Çelik, ''Biz, Genel Başkanın konuşmasına dayanarak yapılan tapelerin gerçek olduğundan yüzde yüz eminiz. Mahkemenizce seçilecek bir bilirkişi heyetine inceleme yaptırılsın. Kayıtların montaj olduğu yönünde bir rapor verilirse bu davayı kabul etmeye ve istenen tazminatı ödemeye hazırız'' dedi.

Erdoğan'ın avukatları bilirkişi talebine karşı çıktı. Bunun üzerine mahkeme davanın reddine karar verdi.