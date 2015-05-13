Davutoğlu, Bahçeli'ye 27 Mayıs darbesinin bildirisini okuyan Türkeş'i hatırlattı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül darbesinin lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümü sonrası muhalefetin darbeye tepki gösteren muhalefeti samimiyetsiz olmakla suçlayarak, MHP'ye yüklendi. Milliyetçi hareketin kurucularından Alparslan Türkeş'in Kurmay Albay olarak görev aldığı ve bildirisini okuduğu 1960 27 Mayıs darbesine gönderme yapan Davutoğlu, "12 Eylül'ün komutanının ölümü nedeniyle şimdi herkes darbe karşıtı oldu. Adnan Menderes asılırken; CHP ve MHP nerdeydi?" diye sordu. Ancak MHP darbeden 9 yıl sonra 8 Şubat 1969'da kuruldu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yapılan Kenan Evren benzetmelerini de eleştirerek, "HDP zaten o dönemki baskıların ürünü. Hiç utanmadan Evren ile Cumhurbaşkanımızın adını zikretmeye çalışıyor. Biz sayın Cumhurbaşkanımız ve ak kadrolar darbelerin karşısında olduk her zamanda olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza kimse dil uzatamaz" dedi.

Davutoğlu, partisinin Kütahya mitinginde halka hitap etti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Aziz Kütahya'ya selam olsun. Kütahya demokrasimizin destanıdır. Adnan Menderes'i Kütahya milletvekili olarak Ankara'ya gönderen Kütahya'ya selam olsun. Kütahya'nın bütün mekanlarına selam olsun.

‘2002 Türkiye'si cihan devletlerine yakışır mıydı?’

2002'deki Türkiye cihan devletlerine yakışır mıydı? Türkiye'yi kim değiştirdi, Türkiye'ye kim itibar kazandırdı? Şimdi milliyetçilik dersi vermeye çalışanlar önce bu dersi alacaklar. Türkiye Cumhuriyeti o dönemlerde yedi düvele muhtaç haldeydi. Türkiye'yi kudretli ve şefkatli yapan kim? AK Parti! Bugün kendi silahımızı ve kendi tankımızı yapabiliyoruz. Milletimizi bölmeye çalışanlara karşı, duran AK Parti'dir.

‘Adım atmadık tek bir yer bırakmayacağız’

Türkiye'de adım atmadık, toprağana basmadık tek bir santimetre bırakmayacağız. Ama diğerlerne bakın ya Batı'da, ya İç Anadolu'da ya da Doğu Anadolu'da. Bu millete sadakat al bayrağı Türkiye'nin heryerinde dalgalandırandır. İşte 7 Haziran seçimleri bunun içindir. 7 Haziran'da inşaallah demokrasinin kalesi olan Kütahya'dan gür bir ses verecek miyiz? 7 Haziran'da güven ve istikrar için yeniden AK Parti diyecek miyiz?

‘Adnan Menderes asılırken CHP ve MHP nerdeydi?’

İstiklalden, milliyetçilikten bahsediyorlar. Birer birer dinleyecekler. 1960 27 Mayıs ihtilali öncüsü demokrasini sembolü Adnan Menderes idam öncesi burada tutuklandı ve idam sehpasına onurla yürüdü. Yassıada'da onun yargılandığı yerde Adnan Menderes'in ve şehitlerimizin anısına orayı kongre merkezi yapacağız. Ta ki darbelerin bütün izleri silinsin diye. Darbelerden hiçbir iz bırakmayacağız. Kılıçdaroğlu ve ondan önceki CHP'liler darbe hiçbir zaman gerçek anlamda karşı çıkmadılar. 12 Eylül'ün komutanının ölümü nedeniyle şimdi herkes darbe karşıtı oldu. Adnan Menderes asılırken; CHP ve MHP nerdeydi?

‘28 Şubat'ta MHP ve CHP nerdeydi?’

28 Şubat'ta MHP ve CHP nerdeydi? HDP ise zaten 12 Eylül'ün ürünü. CHP Genel Başkanı utanmadan Evren ve sayın cumhurbaşkanımızın adını yanyana zikretmeye çalışıyor. Biz her zaman darbecilerin karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. 28 Şubat'tan sonra Pınarhisar Cezaevi'ne onurla yürüyen cumhurbaşkanımıza kimse dil uzatamaz. AK Parti hareketi zorlukların üzerinde yürümüş bir hareket.

‘Darbecilerin yargılanmasına karşı çıkmışlardı’

2002'de kurucu genel başkanımıza siyasi yasak koydular, zannettiler ki bizi durduracaklar. Durdulabildiler mi? AK Parti kadroları 13 yıldır emanetinizi taşıyor, taşımaya devam edecek. 2006'da cumhuriyetle alakası olmayan cumhuriyet mitingleri yaptılar. 27 Nisan'daki e-muhtıra verildiğinde dik duran sadece AK Parti'ydi. CHP ve MHP destek verdi. HDP'nin öncüleri sessiz kaldı. Millet her zaman AK Parti dedi. Yola devam ettik. 12 Eylül referandumu yaptık. 2010 referandumuna giderken darbeciler yargılansın diye yasa getirdik hepsi karşı çıktı. Şimdi darbeyi kınayanlar o gün hayır oyu verdiler. Gün geçtikten sonra 12 Eylül'ü yargılamaktan bahsediyorlar. Darbecilere biran dahi kim dik durdu?

‘Dün darbe yapmak isteyenlere....’

Dün darbe yapmak isteyenlere HSYK dur deyince, sesleri çıkmaya başladı. Adnan Menderes'e yapılan muameleyi yapmak istediler. Yapabildiler mi, yapabilirler mi? Bizi durdurabilirler mi? Paralel de olsalar üçgen de olsalar farketmez. Siz paralele de üçgene de cevap verir misiniz? Bizim yolumuz dost doğru bir yoldur diyecek miyiz? Demokrasimizi yeniden inşa edecek miyiz?