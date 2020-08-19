DenizTemiz Derneği/TURMEPA: MUÇEV ile hiçbir ilgimiz ve ilişkimiz yoktur

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'deki birçok kıyı bölgesini Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'ne (MUÇEV) kiralaması konusunda tartışmalar sürerken, DenizTemiz Derneği/TURMEPA'dan bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan Yaramancı ile MUÇEV'in iş birliği halinde kıyı bölgelerinde plaj işlettiği iddiaları yalanlanarak, ''TURMEPA'nın Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur'' dendi.

DenizTemiz Derneği’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

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