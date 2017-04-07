Deniz Seki, tahliye olur olmaz evleniyor

17 Haziran'da özgür kalmayı bekleyen Deniz Seki, tahliye olduktan sonra nikah masasına oturacak.

Önce tatil sonra nikah

Sözcü'de yer alan habere göre uzun süredir çocukluk aşkı Faruk Salman'la birlikte olan Seki, kendisini zor günlerinde de yalnız bırakmayan sevgilisinin evlenme teklifini Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde kabul etmişti. Seki'nin tahliye olur olmaz Salman'la bir Avrupa tatili yapacağı, dönüşte ise nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Seki'yi yoğun bir tempo bekliyor

Cezaevindeyken Vestel'le Türkiye turnesi, Bostancı Gösteri Merkezi'yle de yaz konserleri için el sıkışan Seki, konserden konsere koşacak. Şarkıcı ayrıca tutukluyken yazdığı yeni şarkılarını seslendireceği albümünü yaz sonuna doğru hayranlarıyla buluşturacak.