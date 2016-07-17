"Deniz Seki cezaevinde 1.6 milyon kazandı"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, şarkıcı Deniz Seki'nin cezaevinden çıkacağı 5 Haziran 2017'den sonra vereceği ilk 20 konserinin haklarını sattığını öne sürdü. Semercioğlu, "20 konser için 1.6 milyon liraya anlaştı Deniz. Konser başına 80 bin lira demek bu" dedi.

"Bu arada Deniz Seki’nin yeni bir klibinin piyasaya çıkacağını, 10 şarkılık albümünün hazır olduğunu da öğrendim.

Demet Akalın’a bir şarkı yaptığını da" diyen Cengiz Semercioğlu, "5 Haziran 2017’de cezaevinden çıktıktan hemen sonra bu 10 şarkılık albümden bir şarkının okumasını yapacak Deniz ve konser maratonuna yetiştirecek" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun, "Cezaevinde 1.6 milyon kazandı..." başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Adım adım gerçekleşiyor dediğim.Cezaevine düşen sanatçının şöhreti biter, parası biter, itibarı biter ama Deniz Seki bunların hiçbirini kaybetmedi.

Şöhreti devam etti:

Şarkılar yaptı, onlara klipler çekildi, kitap yazdı, hatta dizide bile oynadı...

İtibarını hiç kaybetmedi.

Ülkede pek çok insan onun fazlasıyla ağır bir cezaya çarptırıldığına, herkese yeniden yargılanma yolu açılırken onun cezaevinde haksız yere yattığına inanıyor.

Peki ya parasını?

Ekonomik olarak zor günler geçirdi, evini satmak zorunda kaldı ama o konuda da düze çıkmayı başardı sonunda.

5 Haziran 2017’de tahliye olacak Deniz Seki.

Açık cezaevi hakkını kullanmadığı için, orada elde edeceği izin hakları da düşülürse belki bir-iki hafta daha erken bile çıkabilecek.

Kabaca 10.5 ayı var özgürlüğüne kavuşmasının.

Ve bu hafta içinde büyük bir başarıya imza atarak cezaevinde 1.6 milyon lira kazandı Deniz Seki.

Hayır, piyango falan çıkmadı.

En iyi bildiği ve yaptığı işten, müzikten kazandı bu parayı Deniz Seki.

Cezaevinden çıkacağı 5 Haziran 2017’den sonra vereceği ilk 20 konserinin haklarını sattı.

20 konser için 1.6 milyon liraya anlaştı Deniz.

Konser başına 80 bin lira demek bu.

Sanatçıların konserlerine peşin para ödeyen Kirli Kedi adlı booking şirketiyle yapıldı bu anlaşma.

Yapılmakla kalmadı bu hafta içinde 1.6 milyon lira peşin olarak Deniz Seki’nin hesabına yatırıldı bile.

Yaklaşık iki yıldır cezaevinde olan bir sanatçı için büyük bir başarı bu.

Çünkü kaşesinden hiçbir şey kaybetmemiş, hatta üzerine koymuş bir şekilde cezaevinden çıkmış olacak Deniz Seki.

Sanatçının 20 konserlik maratonu 2017 Haziran sonundan itibaren planlanıyor.

O zamana Harbiye Açıkhava kalır mı bilemiyorum ama kalırsa orada, olmazsa muadili bir yerde olacak konserlerden biri.

Bu anlaşmanın Deniz’in moralini çok yükselttiğine ve şimdiden konserlere hazırlandığına eminim.

Ha gayret sevgili Deniz, seyirciyle buluşmana az kaldı.

Güzel bir çalışma

İkinci kitabında nasıl kaçtığını anlatacak

Yayıncısı İnkılap Kitabevi’ne sordum, Deniz Seki’nin şubat ayında çıkan “Deniz’in Dibi” adlı kitabı 5 baskı yapmış ve 55 bin satmış.

6’ncı baskı yapmaya hazırlanıyorlarmış şimdi ve 60 bin rakamına ulaşacaklarmış. Bu arada Deniz Seki ikinci kitabını yazmaya başlamış cezaevinde.

Kasım ayında çıkması planlanan kitapta bu kez altı ay firari olduğu dönemi kaleme alacak sanatçı.

15 Kasım 2014’te Büyükçekmece Alkent 2000 sitesine yakalanan 6 ay boyunca firari durumdaydı Deniz. Hatırlarsanız o dönem her gün Deniz Seki haberleri yapılıyordu; yurtdışına kaçtı, Yunan adalarına gitti, hâlâ yakalanamadı diye.

Deniz Seki ikinci kitabında işte bu süreci anlatacak.

Altı ay boyunca neler yaptı, nerede saklandı, neler hissetti, nasıl yer değiştirdi detaylarıyla yazacak... Dr. Richard Kimble’ın “Kaçak”ından sonra bizim de bir kadınkaçak hikayemiz olacak.

Belki dizisini yapmak zor olur ama bu kaçış hikayesinin mutlaka filmi de yapılacaktır ileride.

Güzel bir iş birliği

Bu arada Deniz Seki’nin yeni bir klibinin piyasaya çıkacağını, 10 şarkılık albümünün hazır olduğunu da öğrendim.

Demet Akalın’a bir şarkı yaptığını da...

5 Haziran 2017’de cezaevinden çıktıktan hemen sonra bu 10 şarkılık albümden bir şarkının okumasını yapacak Deniz ve konser maratonuna yetiştirecek.

Şimdi bu noktada birinin hakkını teslim etmek gerekiyor.

Tüm bunları yapmasında, cezaevindeyken Deniz Seki adına klipler yapılmasında, şarkılarının hâlâ radyolarda çalınmasında, Deniz’in kitaplar çıkarmasında, cezaevinde konser anlaşmaları yapmasında çok önemli bir kişinin parmağı var.

Menajeri Özgür Aras’ın...

Sezar’ın hakkı Sezar’a, Deniz Seki’nin çok zor durumdaki son 4-5 yılını çok iyi yönetti Özgür.

Yine bir başka sanatçısı olan Berkay’ı da krizlerden çıkarıp Açıkhava’ya taşıdı.

10 bin liraya konsere giden Berkay, 11 Ağustos’ta Açıkhava’da konser verecek şimdi. Özellikle kriz dönemlerinde menajerin önemi üzerine iki güzel örnektir bu.

Bu gidişle kriz menajeri olarak anılacak Özgür Aras.