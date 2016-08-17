Yeni KHK'yla 38 bin kişi tahliye olacak; peki Deniz Seki yararlanabiliyor mu?

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yer aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Bozdağ, anılan düzenlemenin 38 bin kişiyi kapsayacağını aktardı. Söz konusu düzenleme sonrası durumu en çok merak edilen isimlerden biri de sanatçı Deniz Seki oldu. Seki ile ilgili durumu avukatı açıkladı. Seki’nin avukatı “KHK, hükümlüler arasında eşitlik ilkesine aykırı gayri adil bir ayırım yaptı. Deniz Seki bu KHK dan istifade edemiyor” dedi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Seki’nin avukatı Naim Karakaya, müvekkili ile ilgili durumu Twitter hesabı üzerinde paylaştı. Karakaya konu ile ilgili iki paylaşımında şunları kaydetti:

Deniz Seki yararlanamıyor

*671 sayılı KHK ile şartlı salıvermeden önceki denetimli serbestlik 1 yıldan 2 yıla çıktı. Şartlı salıvermedeki oran da üçte ikiden yarıya indi

*KHK, hükümlüler arasında eşitlik ilkesine aykırı gayri adil bir ayırım yaptı. Deniz Seki bu KHK dan istifade edemiyor.

Bakan Bozdağ, düzenlemenin kapsam dışında kalan maddeleri de sıraladı. Bakan Bozdağ'ın açıklamasına göre 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti' yapan kişiler de kapsam dışında bırakıldı.