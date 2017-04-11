Deniz Seki, Sezen Aksu'nun nasihati tuttu; cezaevinde 6 sertifika aldı

5 Haziran'da tahliye olması beklenen şarkıcı Deniz Seki, 2014'te kendisine yazdığı mektupta "Dik dur! Çilehaneyi verimhaneye çevir" diyen Sezen Aksu'nun nasihatini gerçeğe çevirdi. Cezaevinde geçirdiği 2.5 yıl içinde gitar, tiyatro-drama, aşçılık, el becerisi, protokol-sofra, reiki enerji sertifikası aldı, bu sertifikaları bir teşekkür mektubuyla Sezen Aksu'ya yolladı.

Sertifikalarını teşekkür mektubuyla Sezen Aksu'ya yolladı

Habertürk'teki habere göre, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde yatan Deniz Seki, 2014 yılında yazdığı mektupta "Çok sert bir sabır sınavından geçiyorsun, hayat seni tam bir savaşçı olarak yetiştiriyor. Dik dur! Çilehaneyi verimhaneye çevir” diye seslenen Sezen Aksu’nun dediğini yaptı ve çilehaneyi tam bir verimhaneye çevirdi.

2.5 yılda cezaevi içinde açılan gitar kursu, tiyatro ve drama kursu, aşçılık kursu, el becerisi kursu, protokol ve sofra kursu ve Reiki enerji kurslarına katılarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün verdiği sertifikaları başarıyla alan Deniz Seki, aldığı 6 kursun sertifikalarını bir teşekkür mektubuyla birlikte kendisini teşvik eden Sezen Aksu’ya yolladı. 5 Haziran’da tahliye olacak olan şarkıcı 2.5 yılda ayrıca onlarca şarkı sözü yazdı ve biri önümüzdeki mayıs ayında çıkacak olan iki de kitaba imza attı.