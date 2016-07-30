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Deniz Seki’nin kardeşi: Ömrümüzden 8 sene çalanlar bunlar!

"İlahi adalette zaman aşımı yoktur!”

30 Temmuz 2016 01:05

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki, 15 Temmuz darbe girişimi sonra görevden alınan hakim ve savcıların ablasının davasına da baktığını hatırlatarak “Ömrümüzden 8 sene çalanlar da bunlar!” dedi.

Serkan Seki’nin Instagram üzerinden yaptığı paylaşımdaki mesajı şöyle:

 “Deniz Seki’nin soruşturma savcısı Bilal Bayraktar. Hükmü veren hakimler Osman Kaya, Eşref Aksu. Duruşma savcısı Salim Duran. Lehe temyizi geri çeken Sadrettin Sarıkaya gözaltında! AİHM’in ihlal kararı vermesine neden olanlar da bunlar! Ömrümüzden 8 sene çalanlar da bunlar! İlahi adalette zaman aşımı yoktur!”

Bilal Bayraktar, Salim Duran ve Saadettin Sarıkaya daha önce HSYK tarafından görevden alınmıştı. Hakimler Osman Kaya ve Eşref Aksu ise darbe girişimi nedeniyle aranıyor.

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