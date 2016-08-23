Deniz Seki: Sesimi duyun ne olur

"Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla 2 yıldır tutuklu olan şarkıcı Deniz Seki, olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan kanunname kapsamında 38 bin kişinin tahliye edilmesiyle ilgili olarak "Sesimi duyun ne olur. Bu mektubu gözyaşlarım yanağımdan süzülürken, ellerim tir tir titrerken bu haksızlığa maruz kaldığım için kendime sorduğum bir sürü soru arasında boğulduğum için kursun yemiş gibiyim, yaralandım çok diyebilmek için yazıyorum. Hak mı bu? Uyuşturucu Ticareti ve Temini yüzünden bana ithap edilen bu aşağılık suçlama altında ezilmekten ezilmiş vaziyetteyim" dedi.

Cezaevinde bir mektup kaleme alan Deniz Seki "Yaşadıklarımı düşündükçe delireceğim" dedi. Seki'nin mektubu şöyle:

Sesimi duyun ne olur

Bu mektubu gözyaşlarım yanağımdan süzülürken, ellerim tir tir titrerken bu haksızlığa maruz kaldığım için kendime sorduğum bir sürü soru arasında boğulduğum için kursun yemiş gibiyim, yaralandım çok diyebilmek için yazıyorum.

Hak mı bu? Uyuşturucu Ticareti ve Temini yüzünden bana ithap edilen bu aşağılık suçlama altında ezilmekten ezilmiş vaziyetteyim.

Sessiz çığlığım duyulsun diye yazıyorum bu cümleleri…

1 yıl denetim yasasından faydalanan ben, yine aynı suçtan muzdarip işlemediğim bu rezil suçtan muzdarip ben hala hapishanede. Ne yaptım ben? Niye 2 yıl denetim vurmuyor?

Cezaevinde edebimle hapis yattığımdan beri ne değişti de ben 2 yıl denetimden faydalanamıyorum ? Nerde kaldı şimdi Adalet ? Sorarım size? Sorun bakalım bu kuruma hiçbir saygısızlığım bir yanlışım olmuş mu? Hani iyi hal indirimi ?

Bir sanatçıyım, ben yırttım kendimi beni yeniden yargılayın diye. Redettiler o başvurularımı… Peki rededenler nerde şimdi? Yarısı Fetocu çıktı ve hapisteler !

Peki ben neredeyim, hapiste!!!

Bu ceza düzenlemesi yapıldı da 1 yıl denetimden faydalanan aynı suç OHAL dolaysıyla KHK nerede 2 yıla çıkan denetimden niçin faydalanamıyorum. Delireceğim düşündükçe.

Şimdi beni gerçekten sevenler sorun bunun hesabını. Ben bir şey yapamıyorum maalesef…

Siz sorun. Cevabını bulursanız bana da söyleyin.

Bu saçma haksızlığın kefaretini kim nasıl ödemeli ve ben ne yapmalıyım?

Yeniden yargılanmak bile haram edilmiş bana bu canım ülkemde…

Sevgi ve saygılarımla…

Deniz Seki