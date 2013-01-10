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Demirtaş'tan Çelik'e: 'İç hesaplaşma' diyenlerin katliamı planlamadığını nereden biliyoruz?

Demirtaş, 3 kadın PKK'lının öldürülmesine 'İç hesaplaşmasıdır' diyen Hüseyin Çelik'i ağır sözlerle eleştirdi: Bu açıklamayı yapanların bu katliamı planlamadığını nereden biliyoruz?

10 Ocak 2013 18:00

 

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in Paris’teki saldırıyla ilgili PKK’yı işaret etmesine karşı “Bu tutuma karşı şunu soruyorum; bu açıklamayı yapanların bizzat bu katliamı planlamadığını nereden biliyoruz" dedi.  

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in, Paris’te üç PKK üyesi kadının öldürülmesiyle ilgili olarak, “Yapılış şekline bakılırsa bu PKK’nın kendi içindeki iç hesaplaşması gibi görünüyor” şeklinde sözler sarf etmesine BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tepki gösterdi.

Demirtaş, “Hassas sürece binaen AKP Paris’teki katliamın aydınlatılması için Fransa nezdinde girişimde bulunacağına ‘örgüt içi infazdır’ deyip, kapatıyor. Bu tutuma karşı şunu soruyorum; Bu açıklamayı yapanların bizzat bu katliamı planlamadığını nereden biliyoruz? Telaşınız bundan mı yoksa?” dedi.

 

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